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Poreska uprava Republike Srbije utvrdila je rešenjem poresku obavezu fizičkim licima "frilenserima" koji su u periodu od 01. januara do 31. decembra 2021. godine ostvarili prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Način plaćanja i rokovi

Utvrđene obaveze plaćaju se u 120 jednakih mesečnih iznosa, s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje 15. u mesecu koji sledi mesecu koji je naredni u odnosu na mesec u kome je doneto rešenje poreskog organa.

Obveznici su dužni da prvu ratu utvrđene obaveze uplate najkasnije do 17. avgusta 2026. godine.

Obaveze su utvrđene na osnovu podataka poslovnih banaka o ostvarenim prihodima fizičkih lica.

Dodatne informacije i kontakt

Za sve dodatne informacije, poreski obveznici se mogu obratiti zaposlenima u Kontakt centru Poreske uprave:

Na brojeve telefona: 0700 700 007 ili 011 69 69 069

Neposredno na šalterima "Vaš poreznik" u filijalama Poreske uprave.