Slušaj vest

Početak osnivanja Saveza ženske mreže Srbije obeležila je Skupština na kojoj su predstavnice 30 različitih organizacija iz širom Srbije potpisale memorandum o saradnji. Događaju je prisustvovala i ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović Handanović, koja je istakla da je došla u ime Vlade Srbije da podrži osnivanje ove mreže.

Ministarka je naglasila da će za rad Saveza staviti na raspolaganje svoje resurse, ističući istovremeno i svoju ličnu poziciju žene i majke koja obavlja odgovoran posao. Posebno je navela da želi da pruži podršku samohranim majkama, ženama različitih statusa, kao i ženama koje pripadaju nacionalnim manjinama.

Nakon obraćanja, ministarka se zajedno sa predstavnicama Saveza fotografisala, a potom su žene razgovarale sa njom i iznele probleme i izazove sa kojima se svakodnevno suočavaju.

Program će biti nastavljen i narednog dana, kada će biti izrečene završne reči i predstavljeni planovi za budućnost Saveza, kao i ključni koraci koji predstoje.

Savez ženske mreže Srbije, kako je istaknuto, baviće se i saradnjom sa humanitarnim organizacijama, kao i organizovanjem brojnih radionica. Cilj je dodatno povezivanje žena, pružanje međusobne podrške i stvaranje mreže koja će pokazati koliko žene mogu biti snažne kada deluju zajedno.

Za Kurir televiziju govorile su ministarka Dubravka Đedović Handanović i predstavnice Saveza.

Đedović Handanović: Cilj je da pomognemo najugroženijima

Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović Handanović istakla je da je jedan od osnovnih ciljeva osnivanja mreže povezivanje različitih ženskih udruženja i pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva.

- Cilj je pre svega da pomognemo osnivanje mreže žena, odnosno 30 različitih udruženja koja pomažu najugroženijima i onima kojima je pomoć potrebna – od dece sa invaliditetom, preko samohranih majki i pripadnika nacionalnih manjina, uključujući romsku manjinu, do osoba sa smetnjama u razvoju i svih drugih kojima je pomoć neophodna - rekla je ministarka Đedović Handanović.

Foto: Nenad Kostić

Verica Sretenović navela je da organizacija koju predstavlja zastupa mlade sa intelektualnim smetnjama, ali da među njima postoje i žene čiji će interesi kroz Savez moći dodatno da budu zastupani.

- Iako smo mi udruženje koje zastupa mlade sa intelektualnim smetnjama, među našim članovima imamo i žene koje su deo našeg društva i koje će imati priliku da kroz ovaj Savez budu dodatno zastupane. Kao nevladina i nestranačka organizacija, možemo da zahvalimo Vladi jer imamo odličnu saradnju. Ovom prilikom nam je pružena šansa da pokažemo da smo tu, da želimo da radimo i da budemo deo ove zajednice - rekla je Verica Sretenović.

Foto: Kurir Televizija

Nikolija Đorđević ocenila je da Savez ženska mreža Srbije treba da bude platforma koja će povezivati žene iz različitih sredina i pružati pomoć onima kojima je ona potrebna.

- Savez Ženska mreža Srbije treba da bude snaga koja povezuje žene iz različitih sredina, pruža podršku onima kojima je ona zaista potrebna i okuplja žene koje žele da rade i veruju da mogu da budu stabilne i jake. Neka naš Savez bude primer da žene mogu da budu odgovorne, snažne i solidarne - rekla je Nikolija Đorđević.

Foto: Kurir Televizija

Violeta Jakovljević istakla je da je jedan od ključnih ciljeva Saveza da različita udruženja počnu da deluju zajedno, posebno kada je reč o projektima i apliciranju za sredstva.

- Naš cilj je da delujemo kao jedna organizacija, da sva udruženja, posebno sa juga Srbije, zajednički apliciraju za sredstva kod Vlade Republike Srbije i drugih relevantnih subjekata. Naravno, sve ovo ne bi bilo moguće da danas bude osnovano bez podrške našeg predsednika Aleksandra Vučića - rekla je Violeta Jakovljević.

Foto: Kurir Televizija

Osnivanjem Saveza ženske mreže Srbije, predstavnice 30 organizacija započele su zajednički rad sa ciljem da povežu žene iz različitih delova Srbije, podrže ugrožene kategorije i omoguće udruženjima da zajednički deluju kroz humanitarne aktivnosti, radionice i projekte.

Kurir.rs