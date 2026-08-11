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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa delegacijom Svetske banke o narednim koracima u pripremi novog gasnog programa koji obuhvata razvoj unutrašnje gasne infrastrukture, uključujući izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana.

Đedović Handanović je istakla napredak u svim planiranim aktivnostima u definisanim rokovima.

- Javne konsultacije u vezi sa prvom deonicom gasovoda Niš-Velika Plana su počele danas i nastavljaju se narednih dana u gradovima na jugu naše zemlje. Sredinom meseca počinjemo pregovore oko uslova finansiranja projekta sa Svetskom bankom, u kojima su jako važni elementi koji se tiču socijalnih i aspekata zaštite životne sredine, javnih nabavki, jasno definisanje uloga i nadležnosti u svakom elementu ovako kompleksnog projekta. Saglasili smo se imamo stručne ljude, inženjere i tehnička lica koja mogu da iznesu ovaj veliki poduhvat vredan gotovo milijardu evra - navela je ona.

Foto: Nenad Kostić

Prema njenim rečima program je značajan za evropski put i ispunjenje ciljeva iz Reformske agende.

- Razdvajanje nadležnosti i reforma u gasnom sektoru je gotovo završena usvajanjem novog Zakona o gasu, osnivanjem kompanije Gas infrastruktura koja će upravljati svom gasnom infrastrukturom u zemlji i sertifikovanjem Transportgasa Srbija kao nezavisnog operatora sistema, sa nadležnošću za transport prirodnog gasa, dok Srbijagas ostaje zadužen za snabdevanje građana i privrede gasom. Novi gasovodi koje izgradimo će omogućiti da se u potpunosti koristi potencijal sagrađenih i budućih gasnih interkonekcija sa Severnom Makedonijom i Rumunijom - navela je ona.

Foto: Nenad Kostić

Novi višegodišnji program podrazumevao bi sprovođenje u nekoliko faza, pri čemu bi prva faza obuhvatila izgradnju deonice gasovoda Niš-Velika Plana i pripremu tehničke dokumentacije za projekte koji bi se realizovali u narednim fazama. Faze 2 i 3 programa obuhvatile bi proširenje postojećih i izgradnju novih gasnih skladišta, sa pripadajućim gasovodima i izgradnju gasovoda od Mokrina do Beograda. Izrada studija trebalo bi da obuhvati i analizu spremnosti gasne infrastrukture u Srbiji za transport vodonika.

Predstavnici Svetske banke istakli su spremnost da se finalizuju poslednja otvorena pitanja pred početak pregovora o finansiranju.