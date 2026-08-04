Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa direktorima Elektroprivrede Srbije zaduženim za proizvodnju uglja i energije u Kolubari, Kostolcu i Termoelektrani Nikola Tesla, kao i u Drinsko-Limskim hidroelektranama i Đerdapu.

Đedović Handanović je istakla da je neophodna posvećenost svih zaposlenih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednoj situaciji do koje je došlo zbog niskog vodostaja Dunava i pada proizvodnje električne energije iz hidro sektora. Prema njenim rečima, dotoci na Đerdapu održavaju se u koordinaciji sa rumunskom stranom, iako su juče bili na istorijski najnižem nivou od 1.450 kubika u sekundi.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

- Zbog vodostaja Dunava situacija je vanredna u tri okolne zemlje. Hidroelektrane na Đerdapu rade sa maksimalno četvrtinom kapaciteta, ali su svi agregati u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju. Proizvodnja u RHE Bajina Bašta je u julu bila na 30 odsto iznad plana, zahvaljujući kapitalnom remontu koji je urađen posle 42 godine. U rezervi, u akumulacijama imamo 140 gigavat-časova, što je dovoljno da reagujemo u slučaju nepredviđenih okolnosti. Juče su cene električne energije na berzi bile veće od 500 evra po megavat-času, što nismo videli od energetske krize 2022. godine. Sve što se ne proizvede moraće da se plati, zbog čega je neophodno da se maksimalno planira i prati situacija uz nužnu posvećenost svih zaposlenih u energetskom sektoru - navela je ministarka.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Đedović Handanović je istakla da je poslednja tri meseca proizvodnja uglja u Kolubari stabilna i iznad prošlogodišnje proizvodnje.

- Taj trend dobre proizvodnje mora da se nastavi do kraja godine da bismo nadoknadili manjak s početka ove godine, nezavisno od vremenskih uslova i nepredviđenih okolnosti i da bismo održali količine uglja na najvišem mogućem nivou pred grejnu sezonu. Kolubara mora da nastavi da radi pomno i budno, bez opuštanja uz jasno upravljanje rizicima. U narednim danima stiže i nova oprema, bageri i odlagači, što će olakšati rad rudarima. Deponije uglja u Kostolcu su pune i zbog toga se radi na njihovom proširenju da bi Kostolac mogao da nastavi da proizvodi ugalj prema planu, kao što je postignuto u julu - rekla je ona.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Tokom sastanka je navedeno da će novi kop Radljevo početi sa radom veoma brzo, nakon puštanja u rad novog bagera, što će obezbediti dodatne količine uglja, kao i da moraju biti sprovedene sve mere za zaštitu od požara zbog visokih temperatura.