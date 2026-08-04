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U Užicu je izdata građevinska dozvola za izgradnju novog objekta Hirurškog bloka i Urgentno-prijemne službe Zdravstvenog centra Užice, ukupne bruto površine veće od 45.500 m2. Predračunska vrednost radova iznosi 10,26 milijardi dinara, odnosno oko 85,2 mil evra bez PDV-a.

Dozvolu je izdala Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Užica i to Republici Srbiji, Ministarstvu zdravlja i Zdravstvenom centru Užice.

Novi objekat biće izgrađen u Ulici Miloša Obrenovića 17, na katastarskoj parceli 10636/1 KO Užice, a projektovan je kao objekat spratnosti 3Po+Pr+12Sp. Reč je o objektu kategorije V, koji će obuhvatati zgradu za medicinsko i hirurško lečenje i negu pacijenata, kao i podzemne i nadzemne garaže.

Ukupna bruto izgrađena površina objekta iznosiće 45.553,30 m².

Pre početka radova predviđeno je uklanjanje postojećih objekata na lokaciji, među kojima su objekti psihijatrijske ambulante, psihijatrijskog odeljenja, mikrobiološke laboratorije, psihijatrijske dnevne bolnice i garaže.

Projektnu dokumentaciju izradila je kompanija Almis company iz Beograda.