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- Državi je cilj da sve pumpe budu redovno snabdevene, male i velike, kupci NIS-a, kao i druge naftne kompanije koje posluje u Srbiji, da kao i do sada svi imaju dovoljno goriva, da NIS maksimalno proizvodi i zadovolji potražnju koja je u avgustu rekordna i procenjujemo je na oko 200.000 tona dizela koji se najviše troši. Prema trenutnoj proizvodnji i dostupnim količinama sirove nafte koju ima NIS i koju rafinerija može da preradi, snabdevanje će biti stabilno i uredno u avgustu, dok važi licenca Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC), odnosno do 28. avgusta. A država ima i svoje rezerve da interveniše u slučaju potrebe, kao što smo prethodno i činili - rekla je Đedović Handanović.

Izazovi sa uvozom i logistikom

Prema njenim rečima, situacija sa uvozom naftnih derivata ostaje vrlo izazovna, jer planirane količine derivata iz uvoza ne mogu da stignu u očekivano vreme, zbog niskog vodostaja Dunava koji otežava logistiku prevoza, dovodi do poremećaja i povećava cene, kao i visoke kotacije na Mediteranu.

Foto: Nenad Kostić

- Uvoz je smanjen na minimum u julu, a u avgustu očekujemo sličnu situaciju. Te nedostajuće količine iz uvoza nadomešćuje rafinerija u Pančevu i NIS svojim operativnim rezervama. Pratimo i stanje sa vodostajem Dunava, železničkim kompozicijama, nadgledamo i reagujemo kako bi olakšali dopremu naftnih derivata gde god je to moguće - navela je Đedović Handanović.

Stanje rezervi i proizvodni planovi

Na sastanku je konstatovano sledeće u vezi sa snabdevanjem:

Kerozin: NIS u rezervama ima kerozina za mesec i po dana potrošnje.

Benzin i dizel: Situacija sa snabdevanjem benzinom ostaje na stabilnom nivou, a prema očekivanjima prodaja dizela i benzina od strane NIS-a u avgustu će biti rekordna u poslednjih pet godina.

Generalni direktor Naftne industrije Srbije Kiril Tjurdenjev naveo je da NIS čini sve sa svoje strane da doprinese stabilnosti snabdevanja tržišta.

Foto: Nenad Kostić

- Naša prerada je u proseku 11.000 tona dnevno, odnosno 330.000 tona u avgustu, što je maksimum koji možemo da postignemo uz važenje licence od samo mesec dana. Preduzimamo korake da u narednom periodu podignemo proizvodnju na 13.000 tona dnevno, da bi obezbedili dovoljne količine derivata i nastavili da doprinosimo stabilnosti snabdevanja - rekao je Tjurdenjev.

Biznis Kurir