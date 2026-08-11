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Zemlje učesnice žele da zatraže podršku, a rumunski predstavnici bi trebalo da otvore pitanje mogućih posledica niskog vodostaja Dunava, preneo je portal "Digi24".

Plan sa baržama potopljenim u Dunav nije imao efekat koji su vlasti očekivale, pa se više ne isključuje mogućnost zatvaranja drugog reaktora nuklearne elektrane u Černavodi.

Reč je o kapacitetu od 700 megavata, koji prema pisanju "Digi24" proizvodi približno 10 odsto električne energije potrebne za potrošnju u večernjim satima.

Nivo Dunava kod Černavode dodatno je opao u ponedeljak, kada su već bila na snazi prva ograničenja korišćenja vode.

Reka je dostigla nivo od minus 2,27 metara, dok je do sledećeg nivoa ograničenja ostalo još 25 centimetara.

Nivo popunjenosti 39 glavnih akumulacija koje prate Nacionalna uprava "Apele Romane" i kompanija Hidroelectrica dostigao je 70,63 odsto, u uslovima hidrološke suše koja i dalje pogađa nekoliko područja zemlje.

Prema podacima koje su Rumunske vode objavile u ponedeljak na Fejsbuku, u akumulacionim jezerima trenutno se nalazi približno 3,07 milijardi kubnih metara vode.

Ta količina obezbeđuje potrebe za sirovom vodom korisnicima koji se snabdevaju iz površinskih izvora u centralizovanom sistemu.

"Nacionalna administracija 'Rumunske vode' stalno prati razvoj vodenih resursa, u kontekstu hidrološke suše koja i dalje pogađa nekoliko područja zemlje", saopštila je institucija.