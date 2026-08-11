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Više od 2.000 godina staro umetničko delo godinama je bilo zaboravljeno na tavanu jedne kuće u Trogiru. Reč je o jednom od najlepših primera starogrčke umetnosti i izuzetno retkom sačuvanom prikazu grčkog boga Kairosa.

Da li ste već čuli za Trogirskog Kairosa? U pitanju je predivan starogrčki mermerni reljef iz 4. ili 3. veka pre nove ere, koji prikazuje boga Kairosa. Delo se smatra izuzetnim umetničkim ostvarenjem i jednim od retkih sačuvanih skulpturalnih prikaza ovog grčkog božanstva.

Kako je završio u trogirskoj kući?

Odgovor na ovo pitanje ni danas nije u potpunosti poznat. Gotovo čitav vek nakon pronalaska, stručnjaci i dalje raspravljaju o tome kako je antičko umetničko delo, koje se pripisuje Lizipu, jednom od najvećih vajara antičkog doba, završilo na tavanu kuće ugledne trogirske porodice.

Prema mišljenju stručnjaka, reljef je iz Grčke u Hrvatsku donet još tokom renesanse. Da li su tadašnji vlasnici bili svesni njegove vrednosti ili nisu znali šta imaju u svom domu, ostaje otvoreno pitanje, prenosi Metropolitan.si.

Kako god bilo, dragoceni reljef pronađen je na tavanu kuće koja je nekada pripadala porodici Statilić (Statileo). Iz te porodice poteklo je nekoliko uglednih ličnosti - diplomata, umetnika povezanih sa ugarsko-hrvatskim dvorom, ali i svetskih putnika.

Upravo zbog toga istoričari pretpostavljaju da je neko od članova porodice reljef pronašao tokom jednog od svojih putovanja i doneo ga u Trogir.

Tamo ga je 1928. godine otkrio trogirski istoričar umetnosti don Ivan Delale.

Bog Kairos – simbol trenutka koji se ne vraća

Kairos je u grčkoj mitologiji bio najmlađi Zevsov sin i bog prolaznog, kratkotrajnog trenutka.

Prema mitu, Kairos, koji predstavlja pravi i odlučujući trenutak, mora da se uhvati za čuperak kose pre nego što odleti. Mladi bog sa krilima na nogama i leđima, kako ga je prikazao Lizip, gotovo da ne dodiruje tlo, čime je naglašena njegova neverovatna brzina.

Njegova priča nosi snažnu poruku: pravi trenutak može da prođe za svega nekoliko sekundi, a propuštena prilika često više ne može da se vrati.

Zato Kairos na potiljku nema kosu. Simbolika je jasna - kada trenutak jednom prođe pored nas, više ga nije moguće uhvatiti.

Upravo zbog svoje izuzetne očuvanosti i retkosti, reljef iz Trogira smatra se jednim od najvrednijih i najređih prikaza boga Kairosa koji su sačuvani u svetu.