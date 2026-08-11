Slušaj vest

Hvar se pridružuje dalmatinskim gradovima koji ograničavaju prodaju alkohola tokom noći. Gradsko veće je donelo odluku prema kojoj se alkoholna pića na području grada više neće moći prodavati u prodavnicama i drugim prodajnim objektima od 21 sat do 6 sati ujutru.

Odluka se odnosi isključivo na prodaju alkohola. Radno vreme prodavnica time se ne menja, pa prodajni objekti mogu da nastave da rade i nakon 21 sat i da prodaju ostale proizvode.

Iz Grada Hvara navode da se mera uvodi radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, životne sredine i kulturne baštine. Posebno upozoravaju na probleme koji se tokom turističke sezone pojavljuju u kasnim večernjim i noćnim satima.

Kao jedan od razloga za donošenje odluke navodi se dostupnost alkohola u prodavnicama, koja može da doprinese okupljanju većeg broja ljudi na javnim površinama. Takva okupljanja mogu biti povezana sa bukom, neprimerenim ponašanjem i većim količinama otpada.

Smeta im i buka

Poseban naglasak stavljen je na zaštitu istorijskog gradskog jezgra i drugih prostora od kulturnog i istorijskog značaja, koji su tokom vrhunca turističke sezone pod velikim pritiskom posetilaca.

Hvar nije prvi hrvatski grad koji je posegao za ovom mogućnošću. Makarska je početkom jula prva u Hrvatskoj uvela ograničenje prodaje alkohola u prodavnicama i drugim prodajnim objektima između 21 i 6 sati.

Iz Makarske su tada objasnili da žele da postignu ravnotežu između kvaliteta života lokalnog stanovništva, ekonomskih interesa, potreba turista i zaštite kulturne baštine i identiteta grada.

Sličnu odluku potom je doneo i Split. Tamošnja gradska vlast kao razloge je navela smanjenje narušavanja javnog reda i mira, buke, neprimerenog ponašanja i zagađenja javnih površina, uz zaštitu istorijskog jezgra i Dioklecijanove palate.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta ranije je najavio promene u načinu upravljanja turizmom.

- Drugačije vidimo turizam, biće potrebno vreme, ali želimo da ispravimo neke stvari koje su u prošlosti možda pogrešno rađene - rekao je Šuta.

O uvođenju ograničenja noćne prodaje alkohola govorilo se i u Zadru. Gradonačelnik Šime Erlić ocenio je da bi takva mera mogla da pomogne u održavanju reda tokom turističke sezone, posebno u centru grada.

Sprovođenje odluke na Hvaru nadziraće nadležni inspektori Državnog inspektorata u skladu sa Zakonom o trgovini. Za pravna lica koja prekrše zakonske odredbe predviđene su novčane kazne od 5.000 do 39.810 evra.