Prohibicija na hrvatskom primorju: Turisti zatečeni novom odlukom, menjaju se pravila posle 21 sat
Hvar se pridružuje dalmatinskim gradovima koji ograničavaju prodaju alkohola tokom noći. Gradsko veće je donelo odluku prema kojoj se alkoholna pića na području grada više neće moći prodavati u prodavnicama i drugim prodajnim objektima od 21 sat do 6 sati ujutru.
Odluka se odnosi isključivo na prodaju alkohola. Radno vreme prodavnica time se ne menja, pa prodajni objekti mogu da nastave da rade i nakon 21 sat i da prodaju ostale proizvode.
Iz Grada Hvara navode da se mera uvodi radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, životne sredine i kulturne baštine. Posebno upozoravaju na probleme koji se tokom turističke sezone pojavljuju u kasnim večernjim i noćnim satima.
Kao jedan od razloga za donošenje odluke navodi se dostupnost alkohola u prodavnicama, koja može da doprinese okupljanju većeg broja ljudi na javnim površinama. Takva okupljanja mogu biti povezana sa bukom, neprimerenim ponašanjem i većim količinama otpada.
Smeta im i buka
Poseban naglasak stavljen je na zaštitu istorijskog gradskog jezgra i drugih prostora od kulturnog i istorijskog značaja, koji su tokom vrhunca turističke sezone pod velikim pritiskom posetilaca.
Hvar nije prvi hrvatski grad koji je posegao za ovom mogućnošću. Makarska je početkom jula prva u Hrvatskoj uvela ograničenje prodaje alkohola u prodavnicama i drugim prodajnim objektima između 21 i 6 sati.
Iz Makarske su tada objasnili da žele da postignu ravnotežu između kvaliteta života lokalnog stanovništva, ekonomskih interesa, potreba turista i zaštite kulturne baštine i identiteta grada.
Sličnu odluku potom je doneo i Split. Tamošnja gradska vlast kao razloge je navela smanjenje narušavanja javnog reda i mira, buke, neprimerenog ponašanja i zagađenja javnih površina, uz zaštitu istorijskog jezgra i Dioklecijanove palate.
Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta ranije je najavio promene u načinu upravljanja turizmom.
- Drugačije vidimo turizam, biće potrebno vreme, ali želimo da ispravimo neke stvari koje su u prošlosti možda pogrešno rađene - rekao je Šuta.
O uvođenju ograničenja noćne prodaje alkohola govorilo se i u Zadru. Gradonačelnik Šime Erlić ocenio je da bi takva mera mogla da pomogne u održavanju reda tokom turističke sezone, posebno u centru grada.
Sprovođenje odluke na Hvaru nadziraće nadležni inspektori Državnog inspektorata u skladu sa Zakonom o trgovini. Za pravna lica koja prekrše zakonske odredbe predviđene su novčane kazne od 5.000 do 39.810 evra.
Hvar je tako, nakon Makarske i Splita, postao još jedan veliki dalmatinski turistički centar koji koristi mogućnost ograničavanja dostupnosti alkohola u prodavnicama tokom noćnih sati.
Biznis Kurir/Dnevno.hr