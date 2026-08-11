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Letovanje i odlazak u restoran za mnoge su neraskidivo povezani, ali cene na Jadranu svake godine izazivaju brojne rasprave. Upravo zato je na Fejsbuk stranici „Najjeftinija putovanja“ osvanulo pitanje koje je prikupilo više od 600 komentara: "Koje jelo nikada ne biste naručili na moru jer znate da ćete ga preplatiti? Mi kažemo lignje i ribu.

Dok su mnogi bez razmišljanja izdvojili lignje, ribu ili picu kao jela koja izbegavaju zbog cene, jedan komentar privukao je daleko najviše pažnje.

Četvoro ljudi večeralo je za 20 evra

Prvi nam je za oko zapao komentar Ninoslava Drče, koji je objavio fotografiju večere i otkrio koliko je platio.

- Skuša sa roštilja, ribarsko veče, 5 evra porcija, četiri ribe, čaša vina, hleb, salata, sve ukupno 20 evra. Odlična večera, čista desetka - napisao je.

U pitanju je Drvenik Gornja Vala u Makarskoj, ali ima jedna caka na koju niko nije obratio pažnju. Ako se paćljivije pogleda post objava je iz jula prošle godine.

Veliki broj komentatora složio se da su upravo lignje među jelima koja najčešće smatraju precenjenim.

- Lignje nikada u životu, a ribu zavisi koju vrstu. Nikada školjke i hobotnice. Rakove može - napisao je jedan korisnik.

Drugi smatraju da su najveći problem potpuno druga jela, a javio se i jedan kuvar koji smatra da se u restoranima na moru sve preplaćuje, naročito testenina, pice, supe i salate.

Jedna žena poručila je da na moru nikada ne bi naručila palačinke, dok je nekoliko komentara niže jedan čovek napisao da na moru najradije jede "paštetu i paradajz“.

Bilo je i onih koji smatraju da nema smisla naručivati meso.

- Pečenje i roštilj. Kada ću jesti morske plodove ako ne na moru?

"Na moru se jede riba, ne pitam za cenu“

Sa druge strane, brojni komentatori smatraju da upravo na moru treba iskoristiti priliku za svežu ribu i morske plodove, bez obzira na cenu.

- Na moru se jede sveža morska riba koja ne može da se poredi sa onom koju su nam dopremili preko pola sveta i potom, ko zna koliko dugo, držali zamrznutu. Razlika u kvalitetu i ukusu je ogromna.

Jedna korisnica napisala je da uvek naručuje lignje ili škampe.

- Na moru jedem lignje ili škampe, ne pitam za cenu. Kada već kod kuće to nemamo, onda mogu na moru da se počastim onim što volim.

Drugi su podelili i svoja iskustva.

- Uvek smo jeli lignje po pristojnoj ceni, a jednom smo jastoga papreno platili, pa ga sada redovno zaobilazimo - napisao je jedan korisnik Fejsbuka.

Mnogi tvrde da su priče o skupom Jadranu preterane

Ispod objave javili su se i brojni korisnici koji smatraju da su priče o previsokim cenama preterane. Jedan od njih napisao je da upravo letuje na Krku i da su cene sasvim uporedive sa ostatkom Hrvatske.

- Ja stvarno ne znam kome su u cilju ovakve laži. Upravo ovog trenutka sam na ostrvu Krku. Cene sladoleda su od 2 do 2,5 evra. Večera za petoro - riba, lignje, škampi sa pićem 140 evra. Pice od 12 do 15 evra, ćevapi od 16 do 19 evra. Cene kao u Zagrebu ili mom Slavonskom Brodu - napisao je jedan Hrvat.

Sličnih komentara bilo je još.

- Hrana na Jadranu je odlična i jeftina.

- Jedem ono što mi se tog trenutka jede, lignje, ribu, roštilj... i nikada ništa nisam preplatio.

- Neka ih i preplatim, ali lignje uvek obavezno naručim.

Sudeći po stotinama komentara, jedinstven odgovor ne postoji. Dok jedni smatraju da su lignje i riba preskupe, drugi upravo njih smatraju najboljim delom svakog letovanja. A fotografija večere za četvoro koja je koštala svega 20 evra pokazuje da se, uz malo sreće, na Jadranu još uvek može pronaći veoma povoljan obrok.