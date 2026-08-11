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O deficitarnim zanimanjima obično govorimo kroz plate, potražnju poslodavaca i nedostatak radnika. Međutim, jedna Australijanka ponudila je potpuno drugačiju "rang-listu" profesija.

I na njenom vrhu završili su upravo radnici iz sektora koji se u brojnim zemljama već godinama bori sa manjkom zaposlenih.

Šta kaže neobična lista?

Australijska eskort dama Katija Kortez (28) rangirala je muškarce prema zanimanjima, tvrdeći da joj je dugogodišnje iskustvo omogućilo da primeti određene obrasce, kako prenosi Index.hr.

Njena lista, naravno, nije naučno istraživanje niti se iz nje mogu izvlačiti opšti zaključci, ali je zanimljivo da su praktično sva zanimanja koja je izdvojila povezana sa fizičkom kondicijom ili odličnim poznavanjem ljudskog tela.

Na četvrtom mestu našli su se personalni treneri. Kortez njihovu prednost povezuje sa snagom, izdržljivošću i zdravijim načinom života.

Treću poziciju zauzeli su lekari, hirurzi i fizioterapeuti. Ovde, prema njenom iskustvu, presudna nije samo fizička spremnost već profesionalno poznavanje anatomije i ljudskog tela.

Australijska eskort dama Katija Kortez Foto: IG/playmatekatija

Profesionalni sportisti završili su na drugom mestu. Kortez smatra da vrhunski sportisti, osim kondicije, imaju izrazito razvijenu svest o sopstvenom telu i načinu na koji ga koriste.

Građevinci odneli pobedu

Ipak, prvo mesto nije pripalo ni lekarima, ni sportistima, ni fitnes trenerima.

Kortez je na vrh svoje liste stavila - građevinske radnike.

Kao razloge navodi fizički zahtevan posao, snagu i ono što opisuje kao privlačnost muškarca koji radi praktičan i tradicionalno "muški" posao.

Prepoznaje prava deficitarna zanimanja i manjak na tržištu

Upravo tu cela priča dobija zanimljiv poslovni paradoks. Građevinski radnici poslednjih godina predstavljaju jedno od zanimanja za kojima postoji velika potreba na tržištu rada, dok fizički zahtevni zanati u mnogim sredinama teško privlače novu radnu snagu.

građevinski radnik Foto: Shutterstock

A prema iskustvu Kortez, upravo ono što takve poslove čini zahtevnim - fizička aktivnost, snaga i izdržljivost, može predstavljati prednost i daleko izvan radnog mesta.

Veštine koje nisu na ceni samo na tržištu rada

Ona ipak naglašava da zanimanje samo po sebi ništa ne garantuje. Kao zajednički imenitelj svojih iskustava izdvaja nešto mnogo jednostavnije: muškarci koji vode računa o zdravlju i fizičkoj kondiciji, prema njenom iskustvu, imaju prednost u odnosu na one koji veći deo dana provode sedeći. Izuzetak mogu biti kancelarijski radnici koji se van posla redovno bave fizičkom aktivnošću.

Dakle, promena zanimanja nije potrebna, dovoljna je redovna fizička aktivnost.

Ali ova neobična rang-lista dala je građevincima još jedan razlog za zadovoljstvo - pored činjenice da njihove veštine na tržištu rada postaju sve traženije.