Pitanje da li se angažovanje personalnog trenera isplati sve češće se postavlja među rekreativcima i onima koji tek planiraju ozbiljnije da se posvete treningu. Jedna objava na Reditu pokrenula je diskusiju upravo na ovu temu, nakon što je korisnik naveo da je razmatrao uplatu personalnih treninga, ali da su ga cene od oko 100 evra i više mesečno navele na dilemu da li je takva usluga realno vredna tog iznosa.

Diskusija je ubrzo okupila veliki broj komentara, a odgovori korisnika pokazali su da se stavovi o ceni i isplativosti personalnih trenera u velikoj meri razlikuju u zavisnosti od životnih okolnosti, ciljeva, budžeta i ličnih navika.

Motivacija kao ključna vrednost

Jedan od najčešće ponavljanih argumenata u korist personalnog trenera jeste motivacija. Više korisnika istaklo je da im prisustvo trenera pomaže da budu redovni i disciplinovani, čak i u danima kada im se ne ide na trening.

Kako navodi jedan od učesnika diskusije, plaćanje trenera uklanja potrebu za razmišljanjem i planiranjem, klijent samo dolazi na trening i radi ono što mu je zadato. Upravo taj osećaj i odgovornost prema dogovorenim terminima mnogi vide kao ključni benefit koji nadmašuje samu cenu usluge.

Individualni pristup diktira cenu

Korisnici koji su imali iskustvo sa personalnim trenerima naglašavaju da njihova uloga ne podrazumeva samo nadgledanje vežbi. Treneri, prema navodima iz komentara, prilagođavaju treninge povredama, pomažu u pravilnom izvođenju vežbi, asistiraju pri dizanju težih opterećenja, insistiraju na istezanju i često daju savete u vezi sa ishranom.

Jedan korisnik, koji je godinama samostalno trenirao i pratio sadržaj sa interneta, naveo je da mu je tek rad sa trenerom pokazao da njegov dotadašnji "jak trening" nije bio ni približno intenzivan ni efikasan kao ono što je radio uz stručni nadzor.

- Prvih nekoliko meseci osetio sam se kao potpuni početnik - napisao je.

Argument koji deli mišljenja

Posebnu polemiku izazvala je tvrdnja da je sav trening sadržaj već dostupan besplatno na internetu. Veći broj korisnika odbacio je takav argument, uz obrazloženje da dostupnost informacija ne znači i njihovu pravilnu primenu.

Kako navode, da je internet dovoljan, personalni treneri ne bi postojali, niti bi ih angažovali profesionalni bodibilderi i takmičari, koji često imaju i više trenera i plaćaju znatno veće iznose od pomenutih 100 evra mesečno.

Zanimljiv aspekt koji se često pominje jeste i psihološki efekat same investicije.

- Kada se cena treninga podeli po dolascima, svaki trening dobija vrednost - kaže jedan korisnik.

Drugim rečima, kada trening košta, mnogo je teže reći "sutra ću", nego kada se vežba bez ikakve finansijske obaveze.

100 evra minimalna cena

U komentarima se pojavljuje i analiza same cene. Kada se uzme u obzir vreme koje trener provodi sa klijentom, kao i dodatni rad van termina treninga (planiranje, praćenje napretka, saveti), pojedini korisnici smatraju da iznos od oko 100 evra mesečno i nije previsok.

Ipak, većina se slaže da odgovor na pitanje "da li je preskupo" zavisi od individualne situacije. Različite životne faze, obaveze, prioriteti i finansijske mogućnosti presudno utiču na to da li će neko personalni trening doživeti kao luksuz ili kao pametnu investiciju u zdravlje.