Slušaj vest

Izbor pravog poklona za zaposlene, poslovne partnere ili saradnike može da predstavlja izazov za kompanije, jer poklon treba da bude univerzalan, ličan i vredan, a da istovremeno odgovara različitim interesovanjima, godinama i stilovima života.

Zato dm podseća na rešenje koje kompanijama olakšava odluku, a zaposlenima, poslovnim partnerima ili saradnicima daje potpunu slobodu izbora – dm poklon-karticu:

atraktivan dizajn i pakovanje

sami određujete iznos za uplatu, maksimalno 20.000 dinara

iznos ne mora da bude potro š en odjednom

mogu ć nost dopunjavanja po potrebi

rok va ž enja 10 godina od poslednje dopune

mogu ć nost pla ć anja u svim dm prodavnicama u Srbiji, kao i online na dm.rs i u aplikaciji Moj dm

Bogata ponuda od preko 14.500 proizvoda iz kategorija lepote, zdravlja, prirodne kozmetike, bebi programa, domaćinstva i ishrane svakom zaposlenom, poslovnom partneru ili saradniku omogućava da pronađe nešto što mu zaista odgovara – od svakodnevnih potrepština do proizvoda za negu, opuštanje ili porodicu.

Dodatnu praktičnost pruža mogućnost korišćenja dm poklon-kartice i prilikom online kupovine na dm.rs, kao i preko aplikacije Moj dm, što je posebno važno u savremenom poslovnom okruženju i svakom ko ceni brzinu i jednostavnost.

Kao jednostavno i fleksibilno rešenje, dm poklon-kartica omogućava kompanijama da na najbolji način iskažu pažnju i zahvalnost zaposlenima, poslovnim partnerima i saradnicima, uz pozitivan utisak koji se pamti.