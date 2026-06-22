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Ljudi zarađuju tako što spavaju u istraživačkim centrima, mirišu proizvode ili stoje u redu umesto drugih.

Jedan od najpoznatijih primera neobičnih zanimanja su plaćene studije spavanja. U takvim istraživanjima naučnici prate obrasce sna, rad tela i uticaj različitih uslova na organizam.

NASA, na primer, navodi da se dugotrajne studije ležanja u krevetu koriste kako bi se proučavali efekti mikrogravitacije na ljudsko telo. Stručnjaci sa Harvarda takođe objavljuju pozive za učešće u istraživanjima spavanja, za koja učesnici mogu dobiti naknadu.

Postoji i komercijalnija verzija ovog posla, koja obuhvata testiranje dušeka, jastuka i hotelskih kreveta. Testeri ne ocenjuju samo da li je krevet udoban, nego i potporu telu, prozračnost, prenos pokreta i opšti utisak nakon više noći korišćenja.

Profesionalni procenjivači mirisa

Još neobičnije zvuči posao osobe koja je plaćena da miriše. Ipak, miris je važan deo brojnih proizvoda, od hrane i začina do kozmetike, deterdženata, tekstila i materijala za enterijere.

Kompanija McCormick, poznata po začinima i aromama, navodi da trenirani panelisti ocenjuju proizvode prema izgledu, mirisu, ukusu i teksturi. Slično rade i stručni paneli u industriji materijala.

Foto: Profimedia

Institut Fraunhofer IBP opisuje testiranja u kojima se mirisi proizvoda i prostora procenjuju prema intenzitetu, prihvatljivosti i opštem utisku.

Takvi poslovi možda zvuče čudno, ali su izuzetno važni. Proizvod može biti tehnički ispravan, ali ako neprijatno miriše, kupci verovatno neće želeti da ga koriste.

Stajanje u redu kao usluga

U velikim gradovima razvio se i posao čekanja u redu. Ljudi angažuju druge da umesto njih čekaju ispred popularnih restorana, za događaje, rasprodaje, nove proizvode ili administrativne termine. Platforma Taskrabbit ima posebnu kategoriju za čekanje u redu, gde korisnici mogu da plate nekome da im sačuva mesto.

Na prvi pogled zvuči apsurdno, ali logika je jednostavna: nekome je vreme vrednije od novca, a neko drugi je spreman da zaradi upravo na strpljenju.

Tajni gosti ("Mystery Shoppers")

Među neobičnim poslovima često se spominju i "tajni gosti" u hotelima, restoranima i prodavnicama. Njihov zadatak je da se ponašaju kao obični klijenti, a zatim detaljno ocene:

Kvalitet usluge

Čistoću objekta

Komunikaciju i ljubaznost osoblja

Opšti kvalitet ponude

Iako ovakvi poslovi zvuče zabavno, većina njih nije tako laka kao što se čini. Tester dušeka mora znati šta posmatra, senzorni panelista mora precizno da opisuje utiske, a osoba koja stoji u redu mora biti pouzdana i izuzetno strpljiva. Zato ovi poslovi nisu zanimljivi samo zato što su neobični, nego i zato što savršeno pokazuju koliko se savremeno tržište rada promenilo.