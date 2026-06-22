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Ljudi zarađuju tako što spavaju u istraživačkim centrima, mirišu proizvode ili stoje u redu umesto drugih.

Jedan od najpoznatijih primera neobičnih zanimanja su plaćene studije spavanja. U takvim istraživanjima naučnici prate obrasce sna, rad tela i uticaj različitih uslova na organizam.

NASA, na primer, navodi da se dugotrajne studije ležanja u krevetu koriste kako bi se proučavali efekti mikrogravitacije na ljudsko telo. Stručnjaci sa Harvarda takođe objavljuju pozive za učešće u istraživanjima spavanja, za koja učesnici mogu dobiti naknadu.

Postoji i komercijalnija verzija ovog posla, koja obuhvata testiranje dušeka, jastuka i hotelskih kreveta. Testeri ne ocenjuju samo da li je krevet udoban, nego i potporu telu, prozračnost, prenos pokreta i opšti utisak nakon više noći korišćenja.

Profesionalni procenjivači mirisa

Još neobičnije zvuči posao osobe koja je plaćena da miriše. Ipak, miris je važan deo brojnih proizvoda, od hrane i začina do kozmetike, deterdženata, tekstila i materijala za enterijere.

Kompanija McCormick, poznata po začinima i aromama, navodi da trenirani panelisti ocenjuju proizvode prema izgledu, mirisu, ukusu i teksturi. Slično rade i stručni paneli u industriji materijala.

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Foto: Profimedia

Institut Fraunhofer IBP opisuje testiranja u kojima se mirisi proizvoda i prostora procenjuju prema intenzitetu, prihvatljivosti i opštem utisku.

Takvi poslovi možda zvuče čudno, ali su izuzetno važni. Proizvod može biti tehnički ispravan, ali ako neprijatno miriše, kupci verovatno neće želeti da ga koriste.

Stajanje u redu kao usluga

U velikim gradovima razvio se i posao čekanja u redu. Ljudi angažuju druge da umesto njih čekaju ispred popularnih restorana, za događaje, rasprodaje, nove proizvode ili administrativne termine. Platforma Taskrabbit ima posebnu kategoriju za čekanje u redu, gde korisnici mogu da plate nekome da im sačuva mesto.

Na prvi pogled zvuči apsurdno, ali logika je jednostavna: nekome je vreme vrednije od novca, a neko drugi je spreman da zaradi upravo na strpljenju.

Tajni gosti ("Mystery Shoppers")

Među neobičnim poslovima često se spominju i "tajni gosti" u hotelima, restoranima i prodavnicama. Njihov zadatak je da se ponašaju kao obični klijenti, a zatim detaljno ocene:

  • Kvalitet usluge
  • Čistoću objekta
  • Komunikaciju i ljubaznost osoblja
  • Opšti kvalitet ponude

Iako ovakvi poslovi zvuče zabavno, većina njih nije tako laka kao što se čini. Tester dušeka mora znati šta posmatra, senzorni panelista mora precizno da opisuje utiske, a osoba koja stoji u redu mora biti pouzdana i izuzetno strpljiva. Zato ovi poslovi nisu zanimljivi samo zato što su neobični, nego i zato što savršeno pokazuju koliko se savremeno tržište rada promenilo.

Biznis Kurir/Dnevno

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