BOGATAŠI OVIH 8 STVARI UVEK DOBIJAJU DŽABE! Odrasli u siromaštvu, pa se obogatili, evo šta kažu o luksuznom životu

Kako zamišljate život kada biste se obogatili?

Ljudi koji su odrasli u siromaštvu pa kasnije u životu došli do bogatstva, otkrili su svoja iskustva na Redditu. "Vi koji ste odrasli u siromaštvu, a sada ste bogati – koji je najveći šok u vezi s bogatim ljudima koji ste uočili?“ postavio je pitanje jedan korisnik te društvene mreže.

Evo nekih od odgovora:

Čišćenje

– Bio sam niža srednja klasa koja je prešla u višu srednju klasu. Iznenadilo me kad sam shvatio da mnogi ljudi koje sad poznajem redovno plaćaju čišćenje kuće. Odrasli su misleći da je dolazak čistačice rutinski deo života. U kasnim 20-ima sam prvi put platio nekome da čisti. Isto je i sa selidbom, krečenjem, održavanjem kuće itd. Ja na to danas gledam kao na uštedu vremena, ali kad god to spomenem svojoj mami, njoj je to neshvatljivo. Ne bi joj ni palo na pamet trošiti novac na takvo nešto – odgovorio je jedan korisnik.

Kupuju stvari koje im štede novac

Bogati ljudi mogu priuštiti stvari koje im zapravo štede novac. Bolje zdravstveno osiguranje, kvalitetnije osiguranje automobila… kvalitetniju hranu, članstvo u teretani – sve im to sprečava buduće zdravstvene probleme. Redovno održavanje automobila kako bi kasnije izbjegli veće kvarove i time veće troškove održavanja. Bolje obrazovanje za bolje plaćene poslove…

Sloboda

Novac je sloboda. Sloboda da ne provodite sate perući, čisteći… Sloboda odabira zdrave ishrane, sloboda davanja prioriteta… Oni koji ne uživaju u finansijskoj slobodi žrtvuju vreme obavljajući te ‘svetovne’ zadatke.

Odmor

– Nisam bogat, ali – odlazak na odmor. Kad sam bio klinac, samo smo mi ostajali kod kuće svako leto. Nikada nisam išao nigde i sad isto imam tu naviku. Ljudi oko mene, koji imaju love, idu na odmor barem dva puta godišnje – naveo je drugi korisnik.

foto: Promo

Besplatne stvari

Što ste bogatiji, to više besplatnih stvari dobijate. Stanja na vašem računu su tolika da ne plaćate naknade za održavanje i prekoračenje, a povremeno dobijate velike bankovne bonuse samo za prenos dela svog novca s jednog računa na drugi. Kompanije željne da posluju s vama, nude vam besplatne stvari, putovanja…

Sigurnost

Kada ste siromašni, živite od plate do plate i stalno ste u strahu od sledećeg ‘problema’. Šta ako vam se pokvari auto, šta ako se razbolite, šta ako… Kada imate love, imate ‘fond sigurnosti’ – ništa vas ne može iznenaditi, spremni ste na sve.

Razgovor o novcu

Koliko često bogati ljudi razgovaraju o novcu. Jednom sam bio u vezi s vrlo bogatom ženom i družio se s nekima od njenih prijatelja. Ti ljudi samo razgovaraju o ušteđevini i ulaganjima. "Oh, imam milion ovde. Zaradio sam nekoliko stotina tu" itd. Siromašni ljudi ne govore o novcu jer ga nemaju; ako ga i dobiju, ne žele da to iko zna – jedan je od odgovora.

foto: Shutterstock

Hrana

– Odrasla sam u velikom siromaštvu. Šokiralo me kad sam upoznala svog dečka koji je iz "normalne" porodice. Prvi put kad mi je rekao da na spisak namirnica za trgovinu dodam hranu koju volim, bila sam šokirana. Samo zato što nešto volim da jedem – to možemo da kupimo?! – odgovorila je jedna devojka.

Vreme je vrednije od njihovog novca. Stoga će potrošiti koliko mogu da sačuvaju svoje vreme.

Kurir.rs/Krstarica/Prenela S. Č.