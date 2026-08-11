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- Obaveštavamo putnike da je tokom proteklih dana na aerodromu Barselona (BCN), usled štrajka osoblja za opsluživanje prtljaga, u više navrata dolazilo do kašnjenja i neisporučivanja predatog prtljaga. U pojedinim slučajevima, predati prtljag putnika na letovima Er Srbije nije bio ukrcan na planirani let, već je na odredište transportovan naknadno - saopštili su iz kompanije "Er Srbija".

Iz te kompanije preporučuju putnicima da, zbog navecdenog razloga, na letovima između Beograda i Barselone putuju samo sa ručnim prtljagom.

- U aktuelnim okolnostima ne možemo garantovati pravovremenu isporuku predatog prtljaga po dolasku na odredište. Podsećamo i da će, zbog visoke popunjenosti letova i ograničenog prostora u putničkoj kabini, pravila o broju, dimenzijama i težini ručnog prtljaga biti striktno primenjivana. Radi bezbednosti svih putnika i poštovanja operativnih procedura, u putničku kabinu biće dozvoljen unos isključivo ručnog prtljaga koji ispunjava propisane uslove - ističu u "Er Srbija".

Dodaju da zbog trenutnih operativnih izazova na aerodromu Barselona (BCN), Er Srbija ovim preporukama nastoji da putnicima olakša putovanje i umanji moguće neprijatnosti usled kašnjenja ili neisporučivanja prtljaga.