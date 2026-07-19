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Ovi sitni, golim okom jedva vidljivi paraziti doslovno haraju londonskim hotelima, javnim prevozom, pa čak i bioskopima, pretvarajući boravak turista u pravu noćnu moru koja se ne završava povratkom kući.

Najveća opasnost kod stenica nije samo njihov neprijatan i bolan ugriz koji izaziva nesnosan svrab i crvene pečate po telu, već njihova sposobnost da se neprimetno prošvercuju u vašem prtljagu. Stručnjaci za dezinsekciju upozoravaju da su koferi, torbe i odeća putnika idealni transportni sistem za ove bube. Kada se jednom uselite u zaraženu hotelsku sobu u Londonu, velika je verovatnoća da ćete neželjene podstanare u sopstvenom koferu transportovati pravo u svoju spavaću sobu u Srbiji.

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Nevidljivi putnici: Kako koferi postaju najveći transporteri zaraze

Stenice su izuzetno lukavi paraziti koji izbegavaju svetlost i preko dana se skrivaju u najsitnijim pukotinama. Kada u hotelskoj sobi spustite kofer na tepih, krevet ili na policu, vi im zapravo otvarate vrata novog doma. One koriste unutrašnje šavove kofera, džepove i nabore na garderobi kako bi se sakrile, a s obzirom na to da mogu da prežive mesecima bez hrane, putovanje avionom ili autobusom za njih ne predstavlja nikakav problem.

Najgori scenario se dešava po povratku kući. Većina ljudi odmah po ulasku u stan otvori kofer na krevetu kako bi raspakovali stvari. To je trenutak kada stenice prelaze na vaš dušek, ram kreveta, utičnice i lajsne. S obzirom na to da jedna ženka tokom života može da položi i do 500 jaja, za samo nekoliko nedelja vaš dom postaće žarište koju je u kućnim uslovima gotovo nemoguće uništiti.

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Prvi znaci da je soba zaražena

Kada stignete u smeštaj u Londonu, nemojte odmah skakati na krevet i raspakivati stvari. Prva stvar koju morate da uradite jeste detaljan pregled sobe, a kofer za to vreme ostavite u kupatilu (pločice i kade su jedina mesta gde stenice teško mogu da se popnu jer su površine previše klizave.

Evo šta morate odmah da proverite:

Šavove dušeka i uglove kreveta: Skinite čaršav i detaljno pregledajte ivice dušeka. Tražite male crne tačkice (izmet buba) ili sitne, svetle ljuspice (koža koju odbacuju).

Tragove krvi na posteljini: Ukoliko primetite sitne, rđave ili crvene mrlje na čaršavu, to je jasan znak da su bube aktivne i da se hrane tokom noći.

Specifičan miris: Velika koncentracija stenica stvara sladunjav, neprijatan miris koji podseća na buđ ili trule bobice. Ako soba čudno miriše, odmah tražite promenu smeštaja.

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Pakao dezinsekcije: Zašto je uništavanje stenica u stanu preskupo i mukotrpno

Ukoliko napravite grešku i prenesete stenice u svoj dom, suočićete se sa jednim od najtežih i najskupljih procesa čišćenja u modernom stanovanju. Obični sprejevi protiv buba i kućna hemija nemaju nikakav efekat na ove parazite jer su oni tokom decenija razvili ekstremnu otpornost na većinu komercijalnih insekticida.

Profesionalna dezinsekcija zahteva višestruke tretmane toksičnim hemikalijama, a često i upotrebu specijalnih industrijskih grejača koji podižu temperaturu u prostorijama iznad 60 stepeni Celzijusa, jer je to jedini način da se unište njihova jaja. Tokom ovog procesa, često ćete morati da bacite kompletan krevet, dušeke, pa čak i delove nameštaja, što finansijski trošak penje na stotine, pa i hiljade evra, uz ogroman psihički stres koji nesanica i ujedi donose.

Foto: Luc Nobout / Zuma Press / Profimedia

Zlatna pravila za povratak kući: Kako sprečiti katastrofu u svom domu

Da biste osigurali da vaše putovanje u Veliku Britaniju prođe bez posledica po vaš dom, morate primeniti rigorozne mere predostrožnosti odmah nakon povratka. Preventiva je u ovom slučaju jedini siguran lek koji vas može spasiti ogromnih troškova i uništavanja nameštaja.

Kada se vratite sa puta, pratite ove korake bez izuzetka:

1. Raspakivanje van spavaće sobe: Kofer nikada ne otvarajte na krevetu ili tepihu. Najbolje je da ga raspakujete u kadi ili na terasi.

2. Ekstremno pranje: Svu garderobu iz kofera (čak i onu koju uopšte niste nosili) odmah ubacite u veš-mašinu i operite na temperaturi od najmanje 60 stepeni. Visoka temperatura je smrtonosna za sve stadijume stenica.

3. Tretman toplotom za osetljive stvari: Stvari koje ne mogu da se peru na visokim temperaturama ubacite u mašinu za sušenje veša na najjači program na minimum 30 minuta, ili ih odnesite na hemijsko čišćenje.

4. Dezinfekcija samog kofera: Kofer detaljno usisajte (kesu iz usisivača odmah bacite u kontejner van kuće), a zatim ga poprskajte sredstvom na bazi alkohola ili ga očistite paročistačem koji razvija visoku temperaturu pre nego što ga odložite u ostavu.