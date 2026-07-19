Slušaj vest

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić poručio je danas, tokom sastanka lokalnog kriznog štaba u Obrenovcu, da u borbi protiv afričke kuge svinja više nema prostora za kašnjenja, improvizaciju i nepoštovanje propisanih procedura, jer svaki izgubljeni dan donosi novu štetu i povećava rizik od širenja zaraze.

Ministar je naglasio da je neophodno da svi nivoi sistema, od nacionalnog do lokalnog, postupaju isključivo u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju plana upravljanja kriznim situacijama iz 2015. godine, koji jasno definiše nadležnosti i obaveze svih učesnika.

- Pravila postoje godinama. Ne uvodimo ništa novo, već zahtevamo da se ono što je propisano konačno dosledno primenjuje. U ovakvim situacijama nema mesta za soliranje, odlaganje ili prebacivanje odgovornosti. Svako mora da uradi svoj deo posla i to odmah - poručio je Glamočić.

On je zatražio da nacionalni, regionalni i lokalni krizni centri budu u stalnom zasedanju, da svakodnevno održavaju operativne sastanke, dostavljaju izveštaje o preduzetim merama i koordinisano reaguju na svaku novu sumnju na bolest.

Ministar je posebno ukazao na neophodnost strogog poštovanja mera biosigurnosti, pravovremene eutanazije zaraženih životinja i njihovog bezbednog uklanjanja, kako bi se sprečilo dalje širenje virusa.

- Kada postoji klinička slika bolesti, postupak mora biti brz. Cilj je da se virus zaustavi u samom žarištu. Svaki sat je važan, jer posledice neblagovremenog reagovanja plaćaju i država i proizvođači - istakao je ministar.

Foto: Marko Karovic

Glamočić je naložio da sva zaražena i ugrožena područja budu jasno obeležena u skladu sa propisima, kao i da se bez odlaganja otklone svi uočeni propusti na terenu.

Tokom sastanka posebna pažnja posvećena je jačanju saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Vojskom Srbije, lokalnim samoupravama, javnim komunalnim preduzećima i veterinarskim službama, kako bi sva potrebna mehanizacija, ljudstvo i logistička podrška bili dostupni tamo gde je to neophodno.

Ministar je upozorio i na sve učestaliju pojavu nepropisnog odlaganja uginulih životinja, naglasivši da takvo ponašanje predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje životinja, životnu sredinu i ljude.

- U uslovima proglašene vanredne situacije neće biti tolerancije prema neodgovornom ponašanju. Svaki slučaj biće prijavljen nadležnim organima i sankcionisan u skladu sa zakonom - poručio je Glamočić.

On je najavio da će i u narednom periodu nastaviti nenajavljene obilaske ugroženih područja kako bi se lično uverio da se sve mere sprovode u praksi.

- Srbija ima znanje, ljude i kapacitet da se izbori sa ovom bolešću. Ali to možemo samo ako radimo kao jedan tim, brzo, organizovano i disciplinovano. Zato očekujem punu odgovornost svih koji su uključeni u sprovođenje mera - zaključio je ministar Glamočić.