Ako primetite zujanje u ušima, savetuje se procena sluha kako bi se promene otkrile na vreme i adekvatno kontrolisale

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Zvučna izolacija stana ne počinje kupovinom akustične pene, već otkrivanjem odakle buka dolazi i kojim putem se prenosi kroz zgradu. Glasovi iz susednog stana, koraci sa sprata, lift, saobraćaj i lupanje ulaznih vrata nisu isti problem, pa se ne mogu rešiti istim materijalom.

Zvuk može da prolazi kroz zid i međuspratnu ploču, ali i kroz utičnice, instalacione otvore, cevi, spojeve, prozore i vrata. Zato oblaganje površine na kojoj se buka najviše čuje ne mora da donese očekivani rezultat. Buka nije samo pitanje komfora: Svetska zdravstvena organizacija dugotrajnu izloženost buci prepoznaje kao ozbiljno pitanje zdravlja i kvaliteta života.

Zvučna izolacija stana počinje utvrđivanjem vrste buke

Razgovor, televizor i muzika stvaraju vazdušnu buku, koja do susedne prostorije stiže talasima kroz zidove, plafone, vrata i druge pregrade. Koraci, padanje predmeta i pomeranje stolica proizvode udarnu buku, jer se vibracije neposredno prenose na konstrukciju. Treću grupu čini buka instalacija i uređaja, poput lifta, pumpe, ventilacije ili cevi. Kod vazdušne buke potrebni su masa, dobro zaptivanje i odvajanje nove obloge od postojećeg zida. Udarna buka se najefikasnije rešava tamo gde nastaje, najčešće elastičnim slojem i pravilno izvedenim plivajućim podom. Vibracije uređaja zahtevaju pregled njihovog oslanjanja i veze sa konstrukcijom. Tek nakon ove dijagnoze može da se projektuje zvučna izolacija stana koja odgovara stvarnom problemu.

Kako izolovati zid od buke iz susednog stana

Tanka pena zalepljena direktno na zid ne može da zameni pravi izolacioni sistem. Efikasnije rešenje obično podrazumeva odvojenu potkonstrukciju, elastične spojeve, apsorpcioni materijal u šupljini i više ploča dovoljne mase. Svi obodni spojevi moraju da budu pažljivo zatvoreni.

sklupčana žena u krevetu se pokrila jastukom preko glave Foto: Shutterstock

Poseban problem predstavljaju utičnice postavljene naspramno u dva stana, otvori oko cevi i loše obrađeni spojevi zida sa podom i plafonom. Zvuk će koristiti svaku nezatvorenu putanju, čak i kada je najveći deo zida pravilno obložen. Zbog toga se zvučna izolacija stana posmatra kao celovit sistem, a ne kao jedna ploča ili jedan proizvod.

Kako zaustaviti korake sa sprata i buku kroz plafon

Običan spušten plafon nije automatski i zvučna zaštita. Da bi ublažio buku, mora da bude akustički odvojen od međuspratne konstrukcije, ispunjen odgovarajućim materijalom i zatvoren slojevima projektovanim za tu namenu. Direktne, krute veze mogu da prenesu vibracije i umanje efekat radova.

Kod koraka i pomeranja nameštaja najbolje je problem rešavati u stanu iznad, postavljanjem elastičnog sloja ispod završne podne obloge ili izradom plivajućeg poda. Izolacija plafona iz donjeg stana može da pomogne, ali zvuk ponekad nastavlja da se širi preko bočnih zidova. Upravo zato zvučna izolacija stana zahteva proveru svih puteva prenosa, a ne samo plafona. Postupke za terensko merenje udarne izolacije definiše aktuelni standard organizacije ISO, što pokazuje zašto procena samo na osnovu subjektivnog osećaja nije dovoljna.

Prozori i vrata kao najslabije tačke prema ulici i hodniku

Kod ulične buke nije važan samo broj stakala. Rezultat zavisi od kompletnog prozora, različite debljine stakala, zaptivki, okvira, kutije roletne i kvaliteta ugradnje. Mali nezaptiven spoj može značajno da oslabi ceo sklop.

Buku iz hodnika najčešće propuštaju laka ulazna vrata, istrošene zaptivke i prostor između krila i poda. U takvom stanu dodatno oblaganje zida neće rešiti glavni problem. Zvučna izolacija stana mora najpre da ojača najslabiju tačku kroz koju zvuk ulazi.

Akustična pena nije isto što i zvučna izolacija

Piramidalna pena, dekorativni paneli, pluta i slični tanki materijali mogu da smanje odjek u sobi i učine govor razgovetnijim. To, međutim, ne znači da će sprečiti razgovor ili muziku da prođu kroz zid.

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Za ograničavanje prenosa zvuka potrebna je kombinacija mase, nepropusnosti, elastičnog odvajanja i apsorpcije unutar konstrukcije. Nijedan materijal sam po sebi nije univerzalno rešenje. Dobra zvučna izolacija stana zavisi od pravilno projektovanog i izvedenog sklopa.

Koliko koštaju radovi i kada je potrebno merenje

Cena zavisi od vrste buke, površine koja se obrađuje, debljine sistema, instalacionih prodora i završnih radova. Treba uračunati i gubitak nekoliko centimetara korisnog prostora, posebno kada se oblažu zidovi ili spušta plafon.

Ako izvor nije jasan, ako se buka prenosi kroz više stanova ili se planira veće ulaganje, prvo treba angažovati stručnjaka za građevinsku akustiku. Merenje i pregled konstrukcije mogu da spreče skup zahvat na pogrešnoj površini. Zvučna izolacija stana daje najbolji rezultat kada se redosled obrne: najpre dijagnoza, zatim tehničko rešenje, a tek na kraju kupovina materijala.