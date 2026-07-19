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Dok temperature iz godine u godinu obaraju rekorde, mnogi pokušavaju da rashlade dom klima-uređajima koji rade gotovo bez prestanka. Međutim, stručnjaci upozoravaju da problem često nije u klimi, već u tome što kuća ili stan jednostavno ne zadržavaju prijatnu temperaturu.

Upravo zato sve više vlasnika kuća u Srbiji odlučuje se za termoizolacionu fasadu, sistem koji leti usporava zagrevanje zidova, a zimi sprečava gubitak toplote. Iako početno ulaganje nije malo, dugoročno može doneti značajne uštede i veću udobnost tokom cele godine.

Šta je termoizolaciona fasada?

Termoizolaciona fasada nije samo završni sloj u boji koji vidimo spolja. Reč je o kompletnom sistemu koji se sastoji od izolacionih ploča, lepka, armaturne mrežice, zaštitnih slojeva i završnog dekorativnog maltera.

Najčešće se koriste:

beli EPS (stiropor)

grafitni stiropor, koji pruža bolju izolaciju pri istoj debljini

kamena vuna, koja osim toplotne pruža i odličnu zvučnu izolaciju i veću otpornost na požar

Debljina izolacije najčešće se kreće između 10 i 15 centimetara, u zavisnosti od objekta i željenog nivoa energetske efikasnosti.

Kako leti održava kuću prijatnijom?

Tokom leta sunce satima zagreva spoljne zidove. Ako objekat nema odgovarajuću izolaciju, toplota vrlo brzo prodire u unutrašnjost, zbog čega klima-uređaj mora da radi mnogo duže.

Foto: Youtube Printscreen

Kvalitetna termoizolaciona fasada usporava prolazak toplote kroz zidove, pa prostor sporije dostiže visoke temperature. To ne znači da će bez klime u kući biti hladno, ali će temperatura sporije rasti, a rashlađivanje biti znatno lakše.

Zimi je efekat obrnut - toplota ostaje duže u domu, pa je potrebno manje energije za grejanje.

Koliko može da smanji račune?

Kolika će ušteda biti zavisi od stanja objekta, vrste izolacije, kvaliteta stolarije i načina grejanja ili hlađenja.

Stručnjaci navode da dobro izvedena termoizolacija može značajno smanjiti gubitke energije, pa se u mnogim domaćinstvima troškovi grejanja i hlađenja smanjuju i za 20 do 40 odsto.

Najveći efekat postiže se kada se termoizolaciona fasada kombinuje sa kvalitetnom PVC ili aluminijumskom stolarijom i dobro izolovanim krovom.

Kako se postavlja?

Ugradnja termoizolacione fasade odvija se u nekoliko koraka.

Najpre se priprema i čisti postojeći zid. Nakon toga lepe se izolacione ploče koje se dodatno pričvršćuju tiplovima. Preko njih se nanosi lepak i postavlja armaturna mrežica od staklenih vlakana koja sprečava pucanje fasade.

Kada se površina osuši, nanosi se završni dekorativni malter koji fasadi daje željenu boju i teksturu.

Za prosečnu porodičnu kuću radovi uglavnom traju između jedne i tri nedelje, u zavisnosti od veličine objekta i vremenskih uslova.

Koliko košta termoizolaciona fasada?

Cena zavisi od vrste izolacije, debljine materijala, završnog maltera i cene rada u različitim delovima Srbije.

Foto: Shutterstock

Okvirno, kompletna izrada termoizolacione fasade sa materijalom i ugradnjom trenutno košta:

EPS fasada (10 cm) - oko 30 do 40 evra po kvadratnom metru

grafitni stiropor - oko 35 do 45 evra po kvadratnom metru

kamena vuna - od 45 do 60 evra po kvadratnom metru

Kod kuće sa oko 150 kvadrata fasade ukupna investicija može iznositi između 4.500 i 9.000 evra, u zavisnosti od izabranog sistema.

Za koga je najbolji izbor?

Termoizolaciona fasada posebno se preporučuje:

vlasnicima starijih kuća bez izolacije

onima koji planiraju renoviranje spoljašnjosti objekta

porodicama koje žele manje račune za grejanje i hlađenje

svima kojima je cilj veća energetska efikasnost i udobniji boravak u domu Da li se investicija isplati?

Iako početno ulaganje nije malo, kvalitetno izvedena termoizolaciona fasada može trajati više od dve decenije uz minimalno održavanje.