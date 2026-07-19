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Dok cene u mnogim gradovima Srbije iz godine u godinu rastu, postoji mesto u kojem se i danas može provesti ceo dan za vrlo malo para. Na društvenim mrežama pojavio se snimak grada u kome je sve jeftino od sladoleda do hrane i kafe. Sa samo 10 evra možete se provesti kao car.

Reč je o Pirotu, gradu na jugoistoku Srbije koji je poznat po bogatoj istoriji, vrhunskoj gastronomiji, čuvenom kačkavalju, pirotskom ćilimu i štedljivim domaćinima.

Ako u džepu imate svega 10 evra, odnosno nešto više od 1.100 dinara, u Pirotu ćete i dalje moći da pojedete sladoled i burek, popijete kafu, odete na bazen, pa čak i da odradite trening.

Šta možete da kupite za 10 evra u Pirotu?

Kako je navedeno u pomenutom snimku ovo su zaista povoljne cene hrane i pića u Pirotu:

kugla sladoleda 40 dinara

osmina bureka sa sirom 70 dinara - u gradu sira mesnicu ne prave

jednodnevna karta za teretanu 250

velika gurmanska 350

ulaz na bazen je 200 dinara, nema gužve, a toliko košta i ulaznica za spoljašnji bazen

ovo je grad kačkavalja i ćilima

odličan espreso 150 dinara

magična priroda i gostoprimljivost domaćina je besplanta

Kada se sve sabere, za desetak evra moguće je provesti gotovo ceo dan, što je danas prava retkost.

Grad kačkavalja i ćilima

Pirot je odavno poznat po proizvodima koji su postali njegov zaštitni znak.

Pirotski kačkavalj proizvodi se po tradicionalnoj recepturi staroj više od jednog veka i smatra se jednim od najcenjenijih sireva na Balkanu.

Ništa manje poznat nije ni pirotski ćilim, ručno tkano umetničko delo koje je postalo simbol Srbije i nalazi se u domovima, muzejima i kolekcijama širom sveta. Njegova posebnost je u tome što izgleda isto sa obe strane, što predstavlja jedinstvenu tehniku tkanja.

Zašto se kaže da su Piroćanci štedljivi?

Jedna od najpoznatijih šala u Srbiji odnosi se upravo na Piroćance i njihovu štedljivost.

Međutim, iza tog stereotipa krije se istorijska činjenica. Pirot je vekovima bio trgovački grad u kojem se živelo od zanata, stočarstva i trgovine. Ljudi su pažljivo raspolagali novcem, ulagali u posao i domaćinstvo i izbegavali nepotrebne troškove.

Vremenom je takav način života prerastao u narodnu priču, pa su Piroćanci postali sinonim za racionalno trošenje novca. Sami stanovnici često kažu da nisu škrti, već jednostavno znaju kako da domaćinski raspolažu novcem.

Bogata istorija na raskrsnici puteva

Pirot se nalazi na važnom putnom pravcu koji povezuje Srbiju sa Bugarskom i Istokom. Kroz istoriju je bio deo Rimskog carstva, Vizantije, Osmanskog carstva i Srbije, pa su različite kulture ostavile trag na njegovoj arhitekturi i običajima.

Jedan od najpoznatijih simbola grada je Pirotska tvrđava Kale, srednjovekovno utvrđenje koje dominira gradom i predstavlja jednu od najbolje očuvanih tvrđava u Srbiji.

Šta obići u Pirotu i okolini?

Posetioci mogu da prošetaju uređenim kejom pored Nišave, obiđu Muzej Ponišavlja, staru gradsku arhitekturu i zanatske radionice.

1/5 Vidi galeriju Pirot grad magične prirode i gostoljubivih domaćina Foto: Bojan Pesic/Shutterstock, Shutterstock

U neposrednoj blizini nalazi se i Stara planina, jedna od najlepših planina u Srbiji, poznata po vodopadima, vidikovcima, planinarskim stazama i netaknutoj prirodi.

Tu su i Temačka pećina, Zavojsko jezero, brojni izvori i sela u kojima se i dalje čuvaju tradicionalni običaji i autentična kuhinja.

Gostoprimstvo koje ništa ne košta

Iako mnoge posetioce u Pirot prvo privuku niske cene, većina se slaže da je najveća vrednost ovog grada nešto što nema cenu – gostoprimstvo domaćina i mir koji pruža jugoistok Srbije.

Spoj bogate istorije, vrhunske hrane, netaknute prirode i pristupačnih cena čini Pirot jednom od najzanimljivijih destinacija za vikend-putovanje. Dok u pojedinim evropskim gradovima deset evra nije dovoljno ni za jednu kafu i kolač, u Pirotu se za isti novac može provesti gotovo ceo dan uz burek, espreso, trening, kupanje i nezaobilazni pogled na jednu od najlepših tvrđava u Srbiji.