Ovaj uski kanjon, isklesan vekovima dejstvom vode, privlači pažnju sve većeg broja planinara, fotografa i ljubitelja prirode. Zelenkasta voda, glatke kamene litice i mali vodopadi stvaraju pejzaž koji podseća na bajku. Zbog svoje atraktivnosti, ovaj lokalitet se sve češće poredi sa poznatijim evropskim klisurama, iako se još uvek ubraja među manje posećene destinacije.

Smeštaj za posetioce kanjona je moguć u obližnjem selu Visočka Ržana, u privatnim starinskim kamenim kućama koje odišu posebnim šarmom. Ovde je moguće iznajmiti kuću sa tri sobe i šest kreveta za 50 evra.

Najbolji pogled na kanjon Rosomače pruža se sa njegove leve ivice, do koje se dolazi jednostavnim penjanjem uz stene pokrivene niskom vegetacijom, bez velikih napora.

U blizini kanjona, u selu Slavinja, nalazi se i crkva Svetog Đorđa iz 16. veka, koju obavezno treba posetiti.