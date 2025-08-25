Slušaj vest

Leto se privodi kraju, a samim tim i letnja turistička sezona. Ipak, za domaće turističke destinacije sezona traje tokom cele godine, pa je uvek dobra prilika za putovanje. Kovid 19 nas je podsetio na to koliko je Srbija lepa i koliko mogućnosti nudi turistima, ali je takva atmosfera i ugostiteljima dala vetar u leđa da više vrednuju svoje usluge.

Da li su domaće turističke destinacije postale luksuz ili su sve to predrasude, tema je o kojoj su govorili gosti emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji, Željko Petrović, turistički vodič i Vladimir Živanović, direktor TO Zlatibor.

Petrović: U Srbiji ove sezone do 20 posto manje turista

Petrović je napomenuo da je u toku slabija turistička sezona u odnosu na prethodne, te je spomenuo i faktore koji su potencijalno doprineli do ovakvog rezultata.

- Sezona stranih gostiju se još nije završila, na jesen će biti konferencija i biće tu gostiju. Utisak među kolegama koje rade u turističkom sektoru jeste da je sezona od 5 do 20 posto slabija. Lokalna i svetska dešavanja uticala su na ovaj procenat.

Govorio je i o cenama koje se među lokalnim turistima smatraju visokim, a sa druge strane, vrlo pristupačnim među stranim posetiocima.

- Anglosaksonci dolaze iz zemalja gde je ekonomija jača, njima nije problem da ovde plate obrok 20 evra. Kod regionalnih gostiju, za koje Beograd i Srbija predtsvalja jeftiniju destinaciju, došli smo do momenta da smo na istim cenama, možda čak i skuplji.

Zlatibor kao broj jedan turistička destinacija u Srbiji svakog dana privlači sve veći broj turista, te Petrović kao vodič može da zaključi da ova destinacijama, uprkos predrasudama, nema predispoziciju da oseti lošiju sezonu.

- Zlatiboru moram da čestitam, odavno je krenuo da ulaže u turizam. Izazovno je više za mlade destinacije. Sada je grad na planini, moramo prihvatiti tu činjenicu, on više neće biti selo. Može da bude destinacija od Užica, Čačka, do Novog Pazara.

Živanović: Zlatibor turistima donosi bezbrižan odmor

Živanović je istakao kako je Zlatibor spreman da u svakom trenutku ugosti preko 60 hiljada turista, a da je to sve posledica velikog broja ulaganja i truda meštana, lokalne samouprave i države Srbije.

- Zlatibor kao destinacija trenutno raspolaže sa preko 60 hiljada turističkih kreveta, dozvoljava različitost ponude. Svako može da pronađe smeštaj i aktivnosti u skladu sa potrebama i mogućnostima. Najveći deo turističkog prometa su domaći gosti.

Živanović takođe ne osporava da su određena poskupljenja prisutna na samoj destinaciji, ali da ona idu u korak sa samom ponudom.

- Zlatibor je moderan grad na planini koji turistima donosi bezbedan, siguran i komforan odmor. Lokalna samouprava se trudi da unapredi i svake godine ponudi nešto novo. Bogatstvo sadržaja je prisutno i Zlatibor se širi. Naša sela žive, škole rade i otvaraju se vrtići. To motiviše ljude da ostanu i da višak stambenog prostora pretvare u u turističke objekte.

