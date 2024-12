- Za mesec dana biće potpuno gotovi apartmani u našem poslednjem objektu i većina je već prodata u izgradnji. Ostala su nam dva od 26 kvadrata, jedan od 22 i šest od 32 do 34 kvadratnih metara. Apartmani su različite spratnosti i nalaze na pet minuta laganog hoda od plaže što je većini naših kupaca jako važno, da sve mogu da završe bez korišćenja automobila. To je ujedno i najveća prednost ove turističke destinacije što vam je sve bukvalno nadohvat ruke – kaže naša sagovornica.

On ističe da su cene na Srebrnom jezeru u odnosu na druge turističke destinacije u Srbiji dosta povoljnije. Kada se odlučite da kupite apartman u izgradnji to je nešto povoljnije, pa tako recimo, na samom početku košta 900 evra po kvadratu, dok kada je potpuno završen se prodaje za 1.150, nekada i iznad toga. Trudimo se oko svakog detalja i naši klijenti to vide. Kako bi zadovoljili sve potrebe tržišta Fast projekt je nedavno počeo izgradnju nove zgrade, koja će biti gotova do maja 2026. godine. Sada je početna cena nešto viša i iznosi 1.050. U pitanju je 40 apartmana, urađeno je prizemlje, a do Nove godine će biti i prva ploča. Srebrno jezero je idealno za one koji žive u većem gradu, a voleli bi da s vremena na vreme imaju u blizini mesto gde mogu na kratak odmor.