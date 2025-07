Posebno je istakao napredak u sektoru turizma, ali i jedan najveći plus.

– Organizovali smo međunarodne događaje za mlade, a broj stranih turista premašio je sva očekivanja. Ipak, najveći uspeh je to što beležimo porast broja stanovnika, po čemu prednjačimo u odnosu na druge opštine. Pred nama su i dalje veliki projekti za dobrobit svih stanovnika našeg kraja, izjavio je Đurić.

- Projekcija ‘Zlatibor 2050’ nije samo vizija i ideja, već i plan koji ćemo, uveren sam, sprovesti u delo. Sve što je prikazano to su ostvarive investicije. Samo je potrebno da se svi maksimalno angažujemo, kao što smo to činili i do sada. Moja poruka saradnicima i građanima jeste: ako želimo da se 2050. godine naši planovi ostvare, moramo da se odreknemo malih ličnih interesa u korist velikih ciljeva. Moramo da mislimo na budućnost naše dece. Opština Čajetina je primer da i mala sredina može da napravi ozbiljne rezultate. Ali samo ako se resursi stave u funkciju, rekao je Stamatović.