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Kada se pomene renoviranje kuće ili osvežavanje enterijera, većina ljudi se vrti u krugu istih, proverenih rešenja, klasična demit fasada spolja, a standardne pločice velikog formata unutra. Međutim, društvene mreže i svetski magazini za dizajn enterijera potpuno su opčinjeni dizajnerskim trendom koji nosi vrlo poznato ime.

U pitanju je takozvana "Kit Kat" fasada. Ovaj trik je preko noći postao apsolutni hit jer ima neverovatnu moć da od potpuno prosečnog prostora napravi luksuzno remek-delo koje izgleda kao da je izašlo iz časopisa.

Šta je zapravo Kit Kat dizajn

Iako ime odmah asocira na popularnu čokoladicu, logika iza naziva je vrlo jasna. Reč je o specifičnim, izuzetno uskim, a dugačkim elementima, poput keramičkih pločica na mrežici i medijapana, koji se postavljaju vertikalno jedni uz druge. Njihov oblik i reljefna 3D struktura podsećaju na poređane štanglice Kit Kat čokoladice. Zahvaljujući ovom obliku, svetlost i senka se tokom dana neprestano poigravaju na zidovima, dajući im dubinu, dinamiku i onaj čuveni "skupi" izgled.

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Zašto arhitekte masovno preporučuju ovaj stil

Nije u pitanju samo prolazni vizuelni trend, jer Kit Kat elementi rešavaju ozbiljne estetske probleme u prostoru. Pre svega, oni vizuelno izdužuju prostor. Zbog uskih vertikalnih linija stvaraju optičku iluziju visine, pa ako imate stan sa nižim plafonima, oblaganje jednog zida ovim profilima učiniće ga drastično višim.

Druga velika prednost je sposobnost kamufliranja nesavršenosti. Za razliku od glatkih površina na kojima se vidi svaka greška, reljefna struktura odlično maskira sitne građevinske mane. Uz to, ističe se i njihova impresivna prilagodljivost. Umesto masivnih ploča koje su krute, uske Kit Kat pločice su savršene za oblaganje oblih zidova, stubova ili zakrivljenih šankova, jer materijal na mrežici prati krivinu bez potrebe za komplikovanim sečenjem.

Na šta obratiti pažnju pre ugradnje?

Ljudi često kupe materijal poneseni slikama sa interneta, a onda se uhvate za glavu kada majstor dođe. Da biste izbegli greške, pravi stručnjaci savetuju da priprema zida mora biti hirurški precizna. Iako sam dizajn maskira sitne mane na zidu, baza ispod pločica mora biti idealno ravna. Zbog velikog broja sitnih fuga, ako zid "beži", pločice će izgledati talasasto i neuredno.

Sledeća ključna stvar je izbor prave fuge, što je ujedno i najveća greška koju ljudi prave. Pošto Kit Kat pločice imaju ogroman procenat fuga, u kupatilu ili kuhinji apsolutno morate koristiti epoksidnu fugu, a ne običnu cementnu. Epoksid ne upija vodu, masnoću ni prljavštinu. Ako stavite običnu fugu, za šest meseci će promeniti boju i nećete moći da je oribate.

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Takođe, važno je pametno birati materijal. Keramičke Kit Kat pločice idu u mokre čvorove, poput kupatila i kuhinja. Međutim, za dnevnu sobu, hodnik ili spavaću sobu, mnogo je pametnije i čistije koristiti WPC obloge ili obložene MDF rebraste panele. Oni se ne lepe lepkom za pločice, već se šrafe ili fiksiraju montažnim silikonom, ne traže fugovanje i postavljaju se za samo jedan dan.

Koliko to zaista košta?

Cene variraju u zavisnosti od toga da li oblažete kupatilo keramikom ili dnevnu sobu modernim panelima. Kada su u pitanju keramičke Kit Kat pločice za kupatila i kuhinje, one se najčešće prodaju zalepljene na mrežicu, kao mozaik. Cena materijala se kreće od 45 do 100 evra po kvadratnom metru, zavisno od toga kakva keramika je u pitanju. Majstori naplaćuju ugradnju ovakvih pločica znatno skuplje nego standardnih, pa se ruke kreću od 20 do 35 evra po kvadratu, plus cena skuplje epoksidne fuge.

S druge strane, WPC i MDF rebrasti paneli namenjeni su za suve prostorije i spoljašnje fasade. Ove zidne obloge se prodaju uglavnom na komad, kao tabla dužine oko 2,8 metara i širine oko 15 do 20 centimetara. Cena po jednoj takvoj tabli je od 10 do 25 evra. Kada se to preračuna u kvadrate, materijal izađe oko 30 do 55 evra po kvadratu. Postavljanje ovih panela je znatno lakše i čistije, pa ruke majstora obično koštaju između 10 i 15 evra po kvadratu, a veštiji domaćini ih uz malo truda mogu zalepiti i sami montažnim lepkom.

Iako zahteva malo veće početno ulaganje i specifične majstore, Kit Kat dizajn nudi savršen balans. Dovoljno je minimalistički da nikada ne izađe iz mode, a istovremeno potpuno transformiše vaš dom i dodaje mu ogromnu vrednost. Pored toga, postavljanje samo na jedan zid, kao vizuelni akcenat, neće probiti kućni budžet, a doneće onaj željeni vau-efekat.