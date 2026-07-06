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RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti kihinjskog aparata te o hitnom povlačenju istog iz prodaje zbog rizika od strujnog udara.

Kako se navodi u saopštenju, utvrđeno je da uzemljenje u aparatu kraće od provodnika pod naponom. U praksi, ovaj konstruktorski propust znači da bi u slučaju kvara ili izvlačenja kabla korisnik mogao da dođe u direktan kontakt sa strujom, što stvara ozbiljan rizik od strujnog udara.

Podaci o proizvodu

Kategorija proizvoda: Električni aparati i oprema

Proizvod:Aparat za sendviče

Naziv: IZZY

Tip / broj modela: IZ-2010

Bar-kod: 5201524921825

Opis proizvoda: Beli električni aparat za toster/sendviče.

Zemlja porekla: Narodna Republika Kina

Vrsta rizika: Strujni udar

Biznis Kurir

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