Odmah prestanite da ga koristite: Hitno se povlači kuhinjski aparat, može da izazove strujni udar
RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti kihinjskog aparata te o hitnom povlačenju istog iz prodaje zbog rizika od strujnog udara.
Kako se navodi u saopštenju, utvrđeno je da uzemljenje u aparatu kraće od provodnika pod naponom. U praksi, ovaj konstruktorski propust znači da bi u slučaju kvara ili izvlačenja kabla korisnik mogao da dođe u direktan kontakt sa strujom, što stvara ozbiljan rizik od strujnog udara.
Podaci o proizvodu
Kategorija proizvoda: Električni aparati i oprema
Proizvod:Aparat za sendviče
Naziv: IZZY
Tip / broj modela: IZ-2010
Bar-kod: 5201524921825
Opis proizvoda: Beli električni aparat za toster/sendviče.
Zemlja porekla: Narodna Republika Kina
Vrsta rizika: Strujni udar
Biznis Kurir