RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti kihinjskog aparata te o hitnom povlačenju istog iz prodaje zbog rizika od strujnog udara.

Kako se navodi u saopštenju, utvrđeno je da uzemljenje u aparatu kraće od provodnika pod naponom. U praksi, ovaj konstruktorski propust znači da bi u slučaju kvara ili izvlačenja kabla korisnik mogao da dođe u direktan kontakt sa strujom, što stvara ozbiljan rizik od strujnog udara.