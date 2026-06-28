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Kompanija Ferero hitno je povukla sa tržišta jedan od svojih popularnih proizvoda, Nutela mafin, zbog sumnje na prisustvo sitnih metalnih delova.

Kako je saopštila Savezna kancelarija za zaštitu potrošača i bezbednost hrane (BVL), postoji mogućnost da pojedine serije ovog proizvoda sadrže sitne metalne čestice, zbog čega je doneta odluka o njihovom hitnom povlačenju iz prodaje.

Prisustvo stranih tela, poput metalnih delova u hrani, predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik jer može izazvati povrede usta i grla, a u težim slučajevima i opasnost od gušenja.

Povlačenje se odnosi na Nutela mafin

Povlačenje proizvoda obuhvata isključivo proizvod iz segmenta duboko zamrznute hrane, koji se maloprodajnim objektima isporučuje zamrznut, a zatim se nakon odmrzavanja prodaje u pekarskim odeljenjima.

Reč je o proizvodu Nutela Mafin proizvođača Ferero Dojčland GmbH. Povlačenje se odnosi na artikle koji su bili u prodaji u periodu od 16. do 25. juna 2026. godine, dok ostali proizvodi ovog brenda nisu obuhvaćeni ovom merom.

Prodaja u pekarama većih supermarketa

Prema navodima kompanije Ferero, sporni mafini distribuirani su i prodavani uglavnom putem pekara koje posluju u okviru velikih supermarketa i hipermarketa širom zemlje.

U zvaničnom obaveštenju o povlačenju nije navedeno na koji način su metalni delovi dospeli u proizvod, ali su u ovakvim situacijama najčešći uzrok tehnički kvarovi ili problemi na proizvodnim mašinama.

Povraćaj novca moguć bez računa

Iako proizvođač u svom saopštenju nije precizirao na kojim prodajnim mestima je moguće izvršiti povraćaj niti je izneo detalje o nadoknadi, kupci spornih mafina mogu ih vratiti u prodajni objekat u kojem su ih kupili, prenosi Informer.

Nadležne institucije apeluju na potrošače koji su kupili ovaj proizvod da ga ne konzumiraju ni pod kojim uslovima, već da ga odmah prestanu koristiti i uklone iz upotrebe.