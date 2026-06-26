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Lidl Srbija obavestio je potrošače da je sa tržišta povučen kroasan sa pistaćima proizvođača Fresystem S.p.A koji se prodavao kao deo Lidlovog pekarskog asortimana.

Proizvod se povlači sa tržišta zbog potencijalnog prisustva metalnih opiljaka.

U saopštenju navode da je, u cilju zaštite potrošača, kompanija Lidl Srbija odmah po prijemu informacije povukla navedeni artikal iz prodaje.

Potrošači koji su kupili proizvod na dan 25.6.2026 do 17h ili pre navedenog datuma, pozivaju se da ga ne konzumiraju, te da isti vrate na prodajno mesto radi povraćaja novca.

Biznis Kurir/B92

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