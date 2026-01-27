Kada pitamo o modernom radnom mestu i podsticajnom okruženju, Lidl Srbija postaje sve češći odgovor. Ovo je kompanija koja godinama unazad važi za jednog od najpoželjnijih poslodavaca, a u 2026. godini potvrdila je taj status osvajanjem sertifikata „Top Employer 2026“ šestu godinu zaredom, dok su istovremeno zarade u maloprodajnom sektoru povećane za do 23% na godišnjem nivou, koristeći poređenje januar 2025. sa januarom 2026. godina, uz dodatna povećanja za zaposlene u logistici i direkciji.

Šta to konkretno znači za zaposlenog u Lidlu? Više od priznanja na zidu - znači sigurnost, podršku i jasan pravac razvoja, bez obzira da li ste prvi dan na poslu ili ste već dugi niz godina deo tima.

Ono po čemu se Lidl posebno izdvaja jeste pažnja posvećena uvođenju novih zaposlenih u posao. Zvuči kao tehnička stvar, ali za novajlije to pravi ogromnu razliku - osećaj sigurnosti i pripadnosti od prvog dana. Kompanija se u ovoj oblasti istakla kao lider, nudeći više od „brzog treninga“, već upravo sistem podrške koji zaista funkcioniše. Novi zaposleni ne ostaju prepušteni sebi - kroz strukturirane onboarding procese, mentorstvo i jasno postavljene ciljeve, dobijaju sve alate potrebne da se brzo i samopouzdano uklope u tim i kulturu rada. Takav pristup ne samo da smanjuje stres prilikom zapošljavanja, već i povećava motivaciju i spremnost na dugoročan angažman.

Za mnoge koji razmišljaju o stabilnosti, Lidl donosi konkretne brojeve. Od januara 2025. do januara 2026. prodavcima su plate povećane do 23%, a . povećanja zarada će imati i zaposleni u logistici i direkciji, čime kompanija šalje jasnu poruku - svaki deo tima je važan.

Pored osnovne zarade i povećanja plata za zaposlene u prodaji, kao deo paketa kompenzacija i beneficija tu su i: 30.000 dinara za godišnji odmor, kao i do 50.000 dinara godišnje na Lidl kartici, što je benefit za sve, bez obzira na poziciju.

Benefiti isti za direktora kao i za prodavce

Lidl Srbija ne ostaje na brojkama. Briga o zaposlenima ogleda se i u nizu pažljivo osmišljenih benefita koji imaju za cilj da pruže podršku u celokupnom životnom okruženju zaposlenih - ne samo na poslu, već i van njega. Svi zaposleni, bez obzira na poziciju ili sektor, imaju pristup besplatnom privatnom zdravstvenom osiguranju, koje uključuje i redovne godišnje sistematske preglede, što je značajan doprinos prevenciji i pravovremenoj brizi o zdravlju.

Pored toga, Lidl je među retkim kompanijama koje su uvele Employee Assistance Program (EAP) - inovativni program poverljive pomoći i savetovanja. Ova usluga obuhvata stručnu podršku iz oblasti psihologije, prava i finansija, dostupnu zaposlenima u svakom trenutku, putem mobilne aplikacije, portala ili telefona. Bilo da se radi o izazovima u ličnim odnosima, stresu, dilemama u vezi sa porodičnim budžetom ili pravnim pitanjima, zaposleni znaju da nisu sami i da imaju kome da se obrate, bez straha od osude i uz punu diskreciju.