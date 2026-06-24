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Kompanija Lidl Srbija KD obaveštava potrošače o povlačenju proizvoda “Organske zamrznute jagode 300g“ sa rokom upotrebe 18.8.2027, koji je u Lidlu Srbija potrošačima bio na raspolaganju tokom nekoliko promotivnih perioda od 25.9.2025 godine. Iako proizvod nije više u prodaji, kompanija poziva potrošače da vrate proizvod i ostvare povrat novca, u slučaju da ga i dalje poseduju.

Proizvod se povlači zbog potencijalnog rizika od prisustva norovirusa, što je utvrđeno nasumičnom kontrolom kvaliteta. Konzumiranje proizvoda iz ove serije može dovesti do infekcije praćene uobičajenim simptomima stomačnog virusa. Ukoliko je proizvod iz pomenute serije već konzumiran, eventualne tegobe su bile privremenog karaktera, jer ovaj virus ne ostavlja trajne, niti kumulativne posledice po zdravlje.

Kao odgovorna kompanija, kojoj su briga o potrošačima i transparentno poslovanje prioritet, Lidl Srbija KD obaveštava svoje potrošače, u najkraćem mogućem roku, da ukoliko su kupili ovaj proizvod sa rokom upotrebe: 18.8.2027, isti mogu da vrate u bilo koju Lidl prodavnicu. Povrat novca će biti izvršen i bez dostavljenog računa.

Obaveštenje se odnosi isključivo na proizvod “Organske zamrznute jagode 300g“ sa rokom upotrebe 18.8.2027. Obaveštenje se ne odnosi na druge Lidl proizvode, kao ni na druge rokove pomenutog proizvoda. Kompanija Lidl Srbija KD se izvinjava zbog nastale neprijatnosti i zahvaljuje se na razumevanju.