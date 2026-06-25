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Reč je o proizvodu koji na tržištu nudi kompanija dm-drogerie markt d.o.o. iz Zagreba.

Proizvod koji je sporan su Babylove silikonske kašičice za učenje hranjenja (2 komada), a pogođene su sve serije ovog proizvoda.

U razlogu opoziva se navodi da se ne može isključiti mogućnost da prilikom korišćenja dođe do odvajanja sitnih delova kašičice, a upravo zbog njih postoji opasnost od gušenja deteta.

Navedeno je i da proizvod nije u skladu sa Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane i utvrđivanju postupaka u oblastima bezbednosti hrane.