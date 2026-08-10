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Kada temperature pređu 30 stepeni, mnogi traže spas na bazenima i popularnim kupalištima, ali Srbija krije i neka manje poznata mesta gde se možete rashladiti u neverovatno čistoj vodi. Od reka koje izgledaju kao prirodni bazeni do lekovitih izvora i skrivenih oaza u zelenilu - ovo su lokacije koje vredi sačuvati za vrele letnje dane.

Rupska reka - Dadince kod Vlasotinca

Ukoliko tražite netaknutu prirodu i vodu toliko čistu da se u njoj vidi svaki detalj dna, Rupska reka u selu Dadince kod Vlasotinca mogla bi da bude pravo otkriće.

Danas je Rupska reka mesto za one koji žele da pobegnu od gužve i uživaju u hladnoj, bistroj vodi okruženoj zelenilom. Nije klasično uređeno kupalište, već više prirodni kutak za sve ljubitelje divljih predela.

Nišorski vir - Gradašnička reka kod Pirota

Jedno od mesta koje sve češće privlači pažnju ljubitelja prirode jeste Nišorski vir na Gradašničkoj reci. Nalazi se u blizini sela Nišor i Gradašnica, nedaleko od Pirota, a poznat je po vodi neverovatne prozirnosti - posetioci često ističu da se svaki kamenčić na dnu vidi.

Tirkizno-plava boja vode i stenoviti pejzaž daju ovom mestu gotovo egzotičan izgled, pa nije ni čudo što ga mnogi porede sa prirodnim bazenom. Do kupališta se može stići pešaka iz sela Gradašnica staza je duga oko tri kilometra, dok je prilaz iz sela Nišor kraći, ali zahtevniji zbog uspona.

Rgoška banja - oaza kod Knjaževca

Za one koji vole spoj kupanja, prirode i blagotvorne vode, tu je Rgoška banja. Nalazi se na obali Svrljiškog Timoka, u ataru sela Rgošte, svega nekoliko kilometara od Knjaževca.

Ovo mesto poznato je po izvorima mineralne vode, a prema istorijskim zapisima lekovita svojstva ovog izvorišta bila su poznata još u 19. veku. Nekoliko izvora formira prirodno jezero, a prostor je uređen za posetioce koji žele da provedu dan u prirodi.

Uz kupanje, posetioci ovde mogu da računaju i na sadržaje poput restorana i kabina za presvlačenje, pa je Rgoška banja dobra opcija i za porodični izlet.

Popšica - prirodni bazen kod Svrljiga

U selu Popšica, nedaleko od Svrljiga i na oko dvadesetak kilometara od Niša, krije se prirodni bazen koji mnogi nazivaju "Malim Karibima“.

Okružen stenama i zelenilom, ovaj prirodni kutak nastao je oko izvora Grlo i privlači posetioce svojom tirkizno-zelenom bojom vode. Zahvaljujući izvorskoj vodi, kupanje ovde predstavlja pravo osveženje tokom najtoplijih dana, a temperatura vode je oko 22 stepena, što ga čini idealnim izborom kada letnje vrućine postanu nepodnošljive.

Ako vam je dosta prepunih plaža i bazena, možda je pravo vreme da leto provedete uz neku od ovih prirodnih oaza. Srbija ima mnogo skrivenih mesta za kupanje samo ih treba otkriti.