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Poljska ekonomija sve više dobija na značaju u Evropskoj uniji. Prema podacima evropske statističke službe Eurostat, Poljska je 2025. godine postala šesta najveća ekonomija EU po nominalnom bruto domaćem proizvodu (BDP), sa udelom od gotovo pet odsto u ukupnoj ekonomiji Unije.

Vrednost poljskog BDP-a po tekućim cenama prošle godine dostigla je 922,9 milijardi evra, što predstavlja 4,9 odsto ukupne ekonomske proizvodnje Evropske unije.

Ispred Poljske nalaze se Nemačka, Francuska, Italija, Španija i Holandija.

Nemačka je i dalje ubedljivo najveća ekonomija EU, sa BDP-om od 4,47 biliona evra. Slede Francuska sa 2,99 biliona, Italija sa 2,26 biliona, Španija sa 1,69 biliona i Holandija sa 1,17 biliona evra.

Poljska je, sa druge strane, ispred Belgije, Švedske, Irske i Austrije.

Najveća ekonomija Centralne i Istočne Evrope

Poljska je ubedljivo najveća ekonomija Centralne i Istočne Evrope. Za poređenje, BDP Rumunije u 2025. godini iznosio je 380,1 milijardu evra, Češke 347,3 milijarde, a Mađarske 218,8 milijardi evra.

Ukupan BDP svih 27 članica Evropske unije prošle godine iznosio je oko 18,8 biliona evra.

Nemačka je učestvovala sa 23,8 odsto ukupne ekonomije EU, Francuska sa 15,9 odsto, a Italija sa 12 odsto.

Rast poljske ekonomije rezultat je višegodišnjeg ekonomskog razvoja, snažne industrije, povećanja izvoza, ali i rasta potrošnje i investicija.

Poljski realni BDP porastao je 2025. godine za 3,6 odsto, dok je ekonomija cele Evropske unije zabeležila rast od 1,5 odsto.

Velika ekonomija ne znači automatski i veće plate

Ipak, veličina ukupne ekonomije ne pokazuje nužno koliko dobro žive građani neke zemlje. Kada se BDP posmatra po stanovniku, Poljska je i dalje ispod proseka Evropske unije.

Prema podacima koje navodi Eurostat, BDP po stanovniku u Poljskoj 2025. godine bio je ispod 85 odsto proseka EU.

To znači da je Poljska, uprkos tome što je postala šesta najveća ekonomija Unije, i dalje u procesu približavanja životnom standardu najbogatijih članica.