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Poljsku je pogodila vest o odlasku jednog od njenih najistaknutijih preduzetnika. U javnosti je odjeknula vest da je preminuo Darijuš Oskroba, osnivač i dugogodišnji vlasnik jedne od najvećih pekarskih kompanija u tom delu Evrope.

Čovek koji je izgradio pekarsku imperiju i čije je prezime postalo sinonim za hleb i peciva u milionima domova, izgubio je svoju poslednju životnu bitku.

Oskroba je godinama važio za jednog od najbogatijih Poljaka, a njegova kompanija "Piekarnia Oskroba" izrasla je u pravog giganta koji zapošljava stotine radnika i snabdeva najveće trgovinske lance širom zemlje.

Od male porodične radnje do moćnog giganta

Uspeh Darijuša Oskrobe bio je školska definicija ostvarenja poslovnog sna. On nije nasledio bogatstvo, već je sve stvorio sopstvenim rukama.

Sve je počelo skromno, kao mala porodična pekara, ali je zahvaljujući njegovoj neverovatnoj viziji, poslovnoj hrabrosti i uvođenju modernih tehnologija u tradicionalnu proizvodnju, biznis počeo eksponencijalno da raste.

Pod njegovom komandom, mala radionica se transformisala u visokotehnološki proizvodni pogon. Uspeo je da spoji tradicionalne recepture sa masovnom industrijalizacijom, čime je potpuno pokorio tržište i obezbedio sebi mesto na prestižnim listama najbogatijih biznismena.

Odlazak velikog humanitarca i skromnog čoveka

Iako je raspolagao milionima, saradnici i prijatelji ističu da je Oskroba do poslednjeg dana ostao izuzetno skroman čovek koji je izbegavao preterano eksponiranje u medijima. Radije je pustio da njegovi proizvodi i poslovni rezultati govore umesto njega.

Pored velikog biznis talenta, bio je poznat i kao veliki humanitarac koji je redovno donirao sredstva lokalnoj zajednici i pomagao brojne društvene akcije, ali uvek daleko od svetlosti reflektora.

Njegova iznenadna smrt ostavlja ogromnu prazninu u poljskoj privredi, a upravljanje moćnom imperijom sada prelazi u ruke njegove porodice i naslednika koji će pokušati da nastave tamo gde je ovaj vizionar stao.