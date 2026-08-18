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Predsedavajuća Socijalno-ekonomskog saveta Srbije (SES) i predsednica Ujedinjenog granskog sindikata (UGS) "Nezavisnost"

Čedanka Andrić izjavila je da će odluku o povećanju minimalne cene rada za narednu godinu doneti Vlada Srbije, jer sindikati nisu prihvatili predlog Vlade, sa kojim su se složili i poslodavci, da se minmalac poveća za 9,2 odsto, odnosno na 600 evra.

Andrić je novinarima u Vladi Srbije, nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta Srbije na kojoj je razmatrana minimalna cena rada za 2027, rekla da nije postignut konsenzus da se minimalna zarada poveća sa 371 na 405 dinara po radnom času.

Sesnici SES-a prisustvovali su ministar finansija Siniša Mali, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski i ministarka privrede Adrijana Mesarović, kao i predstavnici poslodavaca i sindikata.

Minimalna cena rada u Srbiji za 2026. godinu iznosi 371 dinar po radnom satu i kreće se oko 65.000 dinara mesečno, zavisno od broja radnih sati u mesecu.