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U Srbiji se najviše jedu jaja, hleb i krompir

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Svetske cene hrane su porasle u septembru treći mesec zaredom i sada su na najvišem nivou od novembra 2022. godine, a posebno su poskupele žitarice, objavila je danas Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO).

FAO indeks cena hrane (FFPI), koji prati mesečna kretanja cena osnovnih poljoprivrednih proizvoda na svetskom tržištu, iznosio je 136 poena u septembru, što predstavlja porast od 1,5 odsto u odnosu na avgust.

Vrednost indeksa cena žitarica porasla je za 5,1 odsto u odnosu na avgust, na 122,8 poena, što je 17,2 odsto više nego godinu dana ranije.

Cena pšenice porasla je 6,3 odsto i dostigla najviši nivo od avgusta 2023. godine, pre svega zbog logističkih problema u regionu Crnog mora, zbog kojih su uvoznici preusmeravali nabavku ka drugim izvorima.

Kukuruz je poskupeo 5,6 odsto na mesečnom nivou, cene sirka porasle su 13,7 odsto, a ječma 3,9 odsto, dok je indeks cena pirinča povećan 1,4 odsto.

Indeks cena biljnih ulja porastao je 0,9 odsto, na 198,6 poena, što je 18,3 odsto više nego u septembru 2025. godine.

Rast je uglavnom posledica viših cena palminog ulja, koje su povećane četvrti mesec zaredom zbog snažne globalne tražnje i zabrinutosti za proizvodnju u jugoistočnoj Aziji usled suvog vremena.

Vrednost indeksa cena šećera povećana je za 6,1 odsto u odnosu na avgust i 14,7 odsto na godišnjem nivou, na 114 poena.

U pitanju je treći uzastopni mesečni rast, povezan sa očekivanjima da će globalna ponuda šećera u sezoni 2026/27 biti manja.

Vrednost indeksa cena mesa pala je 1,1 odsto, dok su cene mlečnih proizvoda ostale gotovo nepromenjene, uz pad od 0,1 odsto.

Indeks cena mesa tako je ostao na nivou od pre godinu dana, dok su cene mlečnih proizvoda bile za 19,1 odsto niže nego u septembru 2025. godine.

Vrednost FFPI je viša za 5,8 odsto u odnosu na septembar 2025, ali niža za 15,1 odsto u odnosu na rekordne vrednosti zabeležene u martu 2022, dodaje se u izveštaju na veb stranici FAO.