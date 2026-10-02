Slušaj vest

Firma sada pokušava da povrati novac i pokrenula je građansku parnicu pred sudom, prenosi CBS News.

Zvaničnici kompanije MARTA potvrdili su za CBS News Atlanta da je radnik koji je radio kao čistač na jednoj stanici primio ovaj novac na svoj račun zbog greške u sistemu plaćanja. 620.000 dolara uplaćeno greškom

Prema rečima predstavnika javnog prevoznika, dodatna uplata od 620.000 dolara bila je rezultat "administrativne greške". Međutim, MARTA nije iznela detalje o tome kako je do greške došlo, niti je objavila ime bivšeg radnika.

- Sarađivali smo sa zaposlenim u pokušaju da povratimo ova sredstva i nadali smo se da ćemo situaciju rešiti bez pokretanja sudskog postupka - naveo je portparol kompanije MARTA u zvaničnom saopštenju.

Prema rečima predstavnika kompanije, bivši radnik ipak nije vratio novac.

Prevoznička kompanija završila na sudu

Nakon što pokušaji da se novac od radnika dobije mirnim putem nisu dali rezultata, prevoznička firma je podnela građansku tužbu kako bi pokušala da povrati 620.000 dolara.

MARTA nije precizirala kada je greška otkrivena, niti pod kojim uslovima su isplate izvršene. Zvaničnici su samo preneli da i radnik koji je primio novac, kao i osoba umešana u nastanak greške, više ne rade u ovoj kompaniji.

Kako bi izbegla ponavljanje ovakve situacije, prevoznička kompanija je saopštila da je započela ponovnu obuku svojih zaposlenih i jačanje unutrašnjih procedura.