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Od preostale 144 poslovnice biće zatvorene 43, kao i sedište kompanije u Oberhauzenu. Istovremeno, međunarodna grupa investitora preuzima 100 prodavnica, koje će nastaviti da posluju pod brendom Kodi.

Više od 260 otkaza

Prema podacima kompanije, Kodi trenutno zapošljava gotovo 1.200 radnika. Nakon restrukturiranja, 265 zaposlenih dobilo je otkaz. Za jednu od preostalih lokacija još nije doneta odluka o njenoj budućnosti.

Nova kompanija, Kodi Retail GmbH, iza koje stoji međunarodna grupa investitora, preuzima 100 poslovnica. Na njima će biti zadržan postojeći brend Kodi. Od insolventne kompanije Kodi Handels GmbH preuzete su i zalihe robe, kao i ostala imovina, dok iznos koji su investitori za to platili nije objavljen.

Istovremeno je nadležni Opštinski sud u Haleu na Zaleu, u saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt, otvorio postupak insolventnosti nad kompanijom Kodi Handels GmbH, i to u okviru samoupravljanja.

Deo zatvaranja već bio najavljen

Pre tri nedelje objavljeno je da će Kodi napustiti 19 poslovnica, dok je sudbina još 56 prodavnica tada ostala neizvesna. Sada je poznato da će deo tih lokacija takođe biti zatvoren.

"Žalosno je što za te lokacije nije pronađeno ekonomski održivo rešenje i što će zbog toga biti izgubljena radna mesta", izjavio je Fabijan Grund, direktor kompanije Kodi Handels GmbH. Istovremeno je istakao zadovoljstvo što će druge poslovnice ostati otvorene i što će veliki broj zaposlenih dobiti perspektivu. Kao pozitivnu okolnost naveo je i nastavak poslovanja pod brendom Kodi.

Diskont Kodi Foto: Shutterstock

Ovlašćeni zastupnik kompanije Kodi i advokat Dirk Andres ocenio je da je pronađeno održivo rešenje u teškom ekonomskom okruženju.

U nekim gradovima Kodi potpuno nestaje

Među lokacijama koje se zatvaraju su poslovnice u Ahenu, Ahausu, Emerihu, Erkelenzu, Hercogenratu, Jilihu, Tenisvorstu i Virselenu, sve u saveznoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija. Reč je o gradovima u kojima Kodi ima samo jednu poslovnicu.

U Dizeldorfu će, nakon zatvaranja jedne prodavnice, ostati osam od dosadašnjih devet lokacija. Duisburg će sa osam pasti na pet poslovnica, dok će sve tri prodavnice u Krefeldu ostati otvorene. U Kelnu se zatvaraju četiri od ukupno 11 poslovnica, a u Vupertalu četiri od šest.

Zašto je Kodi završio u insolventnosti?

Prema navodima kompanije, poslovanje su opteretili slaba potrošačka atmosfera, sve veći konkurentski pritisak digitalnih poslovnih modela, rastući troškovi rada, visoki izdaci za energiju i visoke zakupnine.

Kodi pritom nije jedini trgovac koji se suočava sa pritiskom. Klasična maloprodaja poslednjih godina je pod snažnim pritiskom. Ove godine problemi su pogodili i lanac prodavnica dekoracije Depot, čija je kompanija krajem septembra obustavila poslovanje.

U junu su postupak sanacije u sopstvenoj upravi zatražili i lanac prodavnica građevinskog materijala Hellweg, kao i BayWa Bau- & Gartenmärkte. Te kompanije trebalo bi da budu ugašene, a njihovi brendovi napušteni, dok bi deo njihovih poslovnica trebalo da preuzmu drugi trgovci.