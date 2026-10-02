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Žena (31) sa područja Varaždina kažnjena je sa 1.327,23 evra jer je nekoliko nedelja čistila kuće i stanove za druge osobe, a tu delatnost nije registrovala niti ju je prijavila poreskim organima.

Prema prekršajnom nalogu Opštinskog suda u Varaždinu, žena je od sredine maja do 8. jula ove godine pružala usluge čišćenja kuća i stanova u Varaždinu različitim fizičkim licima. Čišćenje je naplaćivala 50 evra, a sud je utvrdio da je u tom periodu ostvarila ukupno 50 evra protivpravno stečene imovinske koristi.

Problem, prema presudi, nije bio u samom pružanju usluge čišćenja, već u tome što je posao obavljala neprijavljeno. Zakon zabranjuje obavljanje delatnosti bez registracije kod nadležnog organa ili bez prijave poreskim organima.

Takav rad smatra se neregistrovanom delatnošću, bez obzira na to što je reč o malom obimu posla i relativno niskoj zaradi. Sud je pritom zaključio da je prekršaj dovoljno utvrđen na osnovu dokumentacije koju je dostavio Državni inspektorat.

Kao olakšavajuća okolnost uzeto je u obzir to što 31-godišnjakinja ranije nije bila prekršajno kažnjavana.

Za ovaj prekršaj zakon predviđa novčanu kaznu od 1.327,23 do 2.654,46 evra, pa joj je izrečena najniža moguća kazna.

Osim toga, od nje se oduzima 50 evra koje je zaradila neprijavljenim radom, a mora da plati i 20 evra troškova postupka.