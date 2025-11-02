Slušaj vest

Digitalna radna knjižica omogućava da svaki radni sat bude zabeležen i plaćen, čime se štite prava zaposlenih.

Uvođenje digitalne radne knjižice obuhvata sektore veleprodaje, energetike, kao i finansijski sektor i administrativne poslove u turizmu.

Pilot projekat

Kako je navelo grčko ministarstvo rada, ova mera se uvodi posle četvoromesečnog pilot projekta.

Zvanični podaci ministarstva su pokazali da je u ovoj godini zabeležen značajan porast sati prekovremenog rada, što ukazuje na efikasnost novih mera i veću transparentnost.

Uvođenje digitalnih radnih knjižica smanjuje i rad na crno, a sada je obaveza poslodavaca i da dodatno plate prekovremeni rad.

Zaštita zaposlenih

Prema rečima ministarke za rad Niki Kerameus, ove kartice obezbeđuju da se ojača zaštita zaposlenih i istovremeno omogućavaju zdravu konkurenciju među firmama.

Uvođenjem digitalnih radnih knjižica nastavlja se proces digitalizacije u Grčkoj koji je započet 2022. godine.