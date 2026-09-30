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Botanička bašta „Jevremovac“ u subotu, 3. oktobra, biće mesto za porodično druženje, igru, nauku i istraživanje. Family Day donosi niz interaktivnih sadržaja putem kojih će najmlađi moći da upoznaju svet biljaka i drveća, nešto novo nauče i, što je najvažnije, dobro se zabave.

Family Day Botanička bašta Jevremovac Foto: Marko Karovic

Poseban povod za ovogodišnje druženje biće i zvanično otvaranje osmog ciklusa projekta „Zasadi drvo“ WMG fondacije, koji i ove godine različitim aktivnostima podseća na značaj odgovornog odnosa prema prirodi i podstiče građane da se aktivno uključe u njeno očuvanje.

Family Day organizuje kompanija Mondo INC, uz podršku Botaničke bašte „Jevremovac“ i partnera i sponzora „Wiener Städtische osiguranje“, JP „Vojvodinašume“ i WMG fondacije. Zajednička ideja je jednostavna - ponuditi porodicama dan ispunjen sadržajem koji spaja zabavu, učenje i druženje.

Family Day Botanička bašta Jevremovac Foto: Marko Karovic

Mala škola prirode na otvorenom

Travnjaci „Jevremovca“ postaće na jedan dan svojevrsna učionica pod vedrim nebom. Na različitim punktovima mališani će moći da učestvuju u radionicama, da istražuju, postavljaju pitanja, upoznaju se s biljkama i drvećem i da praktičnim radom otkrivaju svet koji ih okružuje. Jedna od aktivnosti biće „Mala škola prirode“, tokom koje će deca na interaktivan način učiti o biljkama, drveću i značaju očuvanja prirodnog okruženja.

Posebnu radionicu pripremaju „Vojvodinašume“, koje će najmlađima približiti značaj šuma, njihovu ulogu i načine na koje možemo da ih čuvamo. Tu je i aktivnost „Posadi i ponesi“. Svaki mali učesnik dobiće priliku da sam posadi svoju biljku, a potom i da je ponese kući. Uz nju dobija i mali zadatak - da je zaliva, neguje i prati kako raste. Jer briga o prirodi počinje upravo takvim iskustvom: kada dete nešto samo zasadi, ono istovremeno uči da za rast treba vremena, pažnje i odgovornosti.

Family Day Botanička bašta Jevremovac Foto: Marko Karovic

Mala biljka. Velika odgovornost.

U ovoj jednostavnoj poruci krije se i ideja manifestacije Family Day - da se ljubav prema prirodi i dobre navike grade od najranijeg uzrasta.

Svoj doprinos programu daće i „ Wiener Städtische osiguranje“, koje je za najmlađe pripremilo kartice sa semenom biljaka, kao i promo poklone. Kartice sa semenom biće još jedan mali podsetnik da nešto veliko može da počne od sasvim malog semena - uz malo pažnje i odgovarajuću negu.

Family Day Botanička bašta Jevremovac Foto: Marko Karovic

„Zasadi drvo“ otvara novi ciklus

Centralni deo događaja biće zvanično otvaranje 8. ciklusa projekta „Zasadi drvo“, zakazano za 11 časova.

Tom prilikom biće predstavljeni rezultati prethodnih sezona, kao i aktivnosti i planovi za novi ciklus. Prisutnima će se obratiti predstavnici organizatora, partnera i institucija. Nakon toga sledi program za najmlađe. U 11.30 nastupiće dečji hor, a u 11.45 počinje naučni šou Milana Popovića „Eksplodirajuća otkrića“, koji će kroz eksperimente, iznenađenja i mnogo zabave pokazati da nauka može da bude sve samo ne dosadna.

Family Day Botanička bašta Jevremovac Foto: Marko Karovic

Program se nastavlja u 12.15 predstavom za decu „Izumrli predmeti“, koju izvodi Vladimir Beljić.

Family Day u „Jevremovcu“ zamišljen je kao dan koji porodice mogu da provedu zajedno, otkrivajući nešto novo u igri i praktičnom radu. Jer odnos prema prirodi ne počinje velikim odlukama. Počinje malim stvarima koje deca mogu da razumeju, urade i ponesu sa sobom. Jedna posađena biljka. Jedno dete koje nauči zašto treba čuvati drvo. Jedno seme koje će neko zalivati kod kuće.

Mali koraci danas mogu da budu velika promena sutra.

Ulaz u Botaničku baštu „Jevremovac“ je besplatan. Vidimo se na Family Dayu - danu za porodicu, igru, nauku i prirodu.

1/10 Vidi galeriju Family Day Botanička bašta Jevremovac Foto: Marko Karovic