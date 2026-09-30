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U Srbiji je broj prevezenih putnika u prvih šest meseci 2026. bio veći za 0,8 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu je prevoz putnika u unutrašnjem saobraćaju povećan za 0,6 odsto, a u međunarodnom saobraćaju za 2,6 odsto, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Kako je navedeno, količina robe prevezene u prvom polugodištu 2026. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, manja je za 0,5 odsto.

U istom periodu, obim rada, iskazan u tkm, manji je za tri odsto.

Drumski saobraćaj u padu

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju manji je za tri odsto, nego u prvom polugodištu prošle godine, uz smanjenje obima rada od 6,9 odsto.

Prevoz robe drumskim saobraćajem porastao je za 0,9 odsto, a obim rada, iskazan u tkm (tonski kilometar - prevoz jedne tone robe na rastojanju od jednog kilometra), manji je za jedan odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Broj prevezenih putnika u vazdušnom saobraćaju veći je za 2,8 odsto, a ostvareni putnički kilometri veći su za 2,3 odsto.

Prevoz robe iskazuje rast u količinama prevezene robe od 23,7 odsto, a u obimu rada, posmatrano u tkm, zabeležen je rast od 37,6 odsto, navodi se.

Železnički saobraćaj dobija na značaju

Rast broja prevezenih putnika u železničkom saobraćaju u prvom polugodištu 2026. iznosi 24,8 odsto.

Zapaža se rast u broju prevezenih putnika u unutrašnjem saobraćaju od 25,3 odsto, dok se u međunarodnom saobraćaju beleži rast u iznosu 11,3 odsto.

1/6 Vidi galeriju Sve više Srba putuje železnicom Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

U istom periodu, prevoz robe beleži rast od 6,5 odsto.

Obim rada, iskazan u tkm, beleži pad od 2,7 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Plovni saobraćaj smanjen

Saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima beleži pad u količini prevezene robe od 15,6 odsto, a obim rada, iskazan u tkm, smanjen je za 11,3 odsto. Transport nafte cevovodima povećan je za 0,9 odsto u količini prevezene nafte, dok je obim ostvarenih tkm ostao nepromenjen. Transport prirodnog gasa manji je za 7,1 odsto.

Više stranaca nego domaćih putnika

U graničnom prometu drumskih putničkih vozila u prvom polugodištu 2026. godine, u ulazu, zapaža se pad broja vozila domaćih registracija od 1,8 odsto u odnosu na isti period 2025. godine.

Od ukupnog broja vozila sa stranom registracijom koja su ušla u našu zemlju najviše čine vozila sa registracijom Nemačke i Bosne i Hercegovine.

Paketa više, pisama sve manje

U prvom polugodištu 2026. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, kod pismonosnih pošiljki zabeležen je pad od 7,4 odsto, dok je kod paketskih pošiljki zabeležen rast od 5,7 odsto. Usluge platnog prometa beleže pad od 2,9 odsto.

U fiksnoj telefoniji zapaža se pad od 14,2 odsto, dok je u mobilnoj telefoniji zabeležen rast od 2,4 odsto, navodi se.

Ukupan broj zaposlenih u saobraćaju veći je za 7,9 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine.