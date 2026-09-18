Ovo su najbolji polovnjaci do 1.000 evra: Na vrhu liste se nalazi ovih 5 modela, a evo i zašto
- Tržište polovnjaka od 500 do 1.000 evra i dalje je aktivno u Srbiji, a među ponuđenim modelima su Ford Focus, Fiesta, Mercedes A 170, Opel Astra G i Mondeo.
- Prodaja polovnih automobila iz uvoza ostala je na prošlogodišnjem nivou, bez većih odstupanja u cenama.
U vremenu kada cene novih i novijih polovnih vozila nezaustavljivo rastu, budžet od 1.000 evra mnogima deluje smešno. Ipak, za veliki broj vozača u Srbiji, ovo je i dalje realnost i gornja granica investicije u sopstveni prevoz.
Istraživali smo najjeftinije ponude polovnih automobila i došli smo do neočekivanih cena. Podaci pokazuju da tržište od 500 do 1.000 evra i dalje živi a evo koji se modeli konkretno nude:
- Ford Focus 1.6i.16V. ŠVAJCARAC NA TABLI - 680 EVRA
- FORD FIESTA 1.4 TDCi - 999 EVRA
- Mercedes A 170 - 999 EVRA
- Opel Astra G - 850 EVRA
- Ford Mondeo 1.6 L - 650 EVRA
Ovo je samo primer modela za kojima vlada potražnja.
U Srbiji polovni automobili se uvoze isključivo iz zemalja Zapadne, Centralne i Severne Evrope i godišnje se uveze preko 130.000 polovnjaka.
Prodaja polovnih automobila iz uvoza je na istom nivou kao i prošle godine, ne postoje veća odstupanja u cenama.
Kupci automobila u Srbiji su okrenuti velikim evropskim proizvođačima - pre svega nemačkim, ali polako raste potražnja i za električne polovnjake.
Biznis Kurir/Espreso