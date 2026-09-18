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U vremenu kada cene novih i novijih polovnih vozila nezaustavljivo rastu, budžet od 1.000 evra mnogima deluje smešno. Ipak, za veliki broj vozača u Srbiji, ovo je i dalje realnost i gornja granica investicije u sopstveni prevoz.

Istraživali smo najjeftinije ponude polovnih automobila i došli smo do neočekivanih cena. Podaci pokazuju da tržište od 500 do 1.000 evra i dalje živi a evo koji se modeli konkretno nude:

Ford Focus 1.6i.16V. ŠVAJCARAC NA TABLI - 680 EVRA

FORD FIESTA 1.4 TDCi - 999 EVRA

Mercedes A 170 - 999 EVRA

Opel Astra G - 850 EVRA

Ford Mondeo 1.6 L - 650 EVRA

Ovo je samo primer modela za kojima vlada potražnja.

U Srbiji polovni automobili se uvoze isključivo iz zemalja Zapadne, Centralne i Severne Evrope i godišnje se uveze preko 130.000 polovnjaka.

Prodaja polovnih automobila iz uvoza je na istom nivou kao i prošle godine, ne postoje veća odstupanja u cenama.

Kupci automobila u Srbiji su okrenuti velikim evropskim proizvođačima - pre svega nemačkim, ali polako raste potražnja i za električne polovnjake.