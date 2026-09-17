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Ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov obišla je danas važne projekte u Mačvanskom okrugu, koji potvrđuju značaj zajedničkog delovanja na unapređenju zaštite životne sredine, upravljanja otpadom i očuvanja prirodnih resursa.

Tokom posete Malom Zvorniku, Pavkov je prisustvovala obeležavanju Dana opštine, gde joj je uručena Povelja za doprinos i podršku Ministarstva razvoju ove opštine.

„Velika mi je čast što sam prisustvovala obeležavanju Dana opštine Mali Zvornik i što mi je uručena Povelja za doprinos i podršku Ministarstva razvoju ove opštine. U ovoj opštini zajedno smo uradili mnogo, ali nas tek čekaju veliki projekti. Obezbedili smo specijalizovano plovilo za sistemsko uklanjanje plutajućeg otpada sa Zvorničkog jezera, na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića. Ovo nije jednokratna akcija, već održiv i dugoročan sistem. Na ovom brodu otpad se usitnjava, presuje i priprema za reciklažu, čime se omogućava efikasnije čišćenje jezera i doprinosi zaštiti vode, živog sveta, kao i razvoju rekreacije, sporta, ribolova i turizma. Pored toga, sistemski unapređujemo i oblast upravljanja otpadom po najvišim evropskim standardima, jer je opština Mali Zvornik jedna od 15 lokalnih samouprava koje gravitiraju ka Regionalnom centru 'Eko-Tamnava“, rekla je Pavkov.

1/9 Vidi galeriju Sara Pavkov obišla Mačvanski okrug i projekte zaštite životne sredine Foto: Jakov Milošević

Pavkov je u opštini Loznica obišla zaštićeno područje „Kulturni predeo Tršić Tronoša“ gde je izgradnjom vodonepropusnih septičkih jama rešen višedecenijski problem izlivanja otpadnih voda u rečicu Žeraviju.

„U Loznici smo obišli i JKP 'Naš dom' za čije potrebe smo obezbedili opremu za upravljanje otpadom. Impresionirana sam onim što smo zajednički uradili za samo godinu dana zajedno sa gradonačelnicom Draganom Lukić i kako smo, uz jasan plan i cilj, unapredili rad komunalnog preduzeća u Loznici. Sledeće godine krećemo sa prvom fazom sanacije i rekultivacije gradske deponije, kako bismo je postepeno zatvorili, a otpad koji nije za reciklažu usmeravali na Regionalni centar Kalenić-Ub“, naglasila je Pavkov.

U Gradskoj toplani u Šapcu, koja je jedna od pionira u našoj zemlji po pitanju sistema za grejanje, Pavkov je naglasila da je urađena velika stvar kada je zamenjen gorionik i gasne rampe na kotlu, što će značajno unaprediti kvalitet vazduha.

„Sistem je unapređen i posle više decenija biće mnogo racionalniji i efikasniji, što je izuzetno važno, jer ova kotlarnica zagreva više od pola miliona kvadrata stambenog i poslovnog prostora i javnih objekata. Zajedno smo već uradili velike stvari -sanirali smo i rekultivisali nesanitarnu deponiju, čime smo zaštitili reku Savu i kuće u neposrednoj blizini. Šabac gravitira ka Regionalnom centru Srem-Mačva, gde su u toku radovi na proširenju i modernizaciji, što znači da će upravljanje otpadom u ovom regionu biti podignuto na evropski nivo. Ono što obećamo, mi i rešimo“, poručila je Pavkov.