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Foto: Kuće i placevi na selu, planinama, rekama i jezerima- Prodaja i kupovina

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Na Zlatiboru, u mestu Bioska, zaseok Vrutci, oglašen je na prodaju građevinski plac površine 1.509 kvadratnih metara. Na parceli se nalazi starija kuća brvnara, a cena celog imanja iznosi 25.000 evra.

Prema navodima prodavca, plac se nalazi na mestu sa panoramskim pogledom na okolinu, dok bi postojeća kuća nakon obnove mogla da se koristi za odmor ili boravak u prirodi.

Kako izgleda kuća na placu

Kuća se sastoji od prizemlja i sprata. Prizemlje je zidano kombinacijom kamena i cigle, dok je sprat napravljen od drvenih oblica.

U prizemlju se nalaze letnja kuhinja sa trpezarijom i ostava. Na spratu su kuhinja sa trpezarijom i dnevni boravak.

Objekat je starijeg datuma i zahteva obnovu. Prodavac navodi da poseduje informaciju o lokaciji, koja će biti dostupna budućem vlasniku.

U blizini kuće nalazi se voda, dok su vodovi za električnu energiju dovedeni do objekta.

Asfaltni put udaljen oko 300 metara

Kuća je udaljena približno 300 metara od asfaltnog puta. Od asfalta do parcele vodi put nasut tucanikom.

Foto: Kuće i placevi na selu, planinama, rekama i jezerima- Prodaja i kupovina

Kako je navedeno u oglasu, ovaj prilazni put se održava jer se pored njega nalaze kuće u kojima ljudi stalno žive.

Jezero Vrutci udaljeno 900 metara

Jedna od glavnih prednosti lokacije jeste blizina jezera Vrutci, koje se nalazi na oko 900 metara od placa. Ovo jezero se često naziva i Zlatiborskim morem.

U neposrednoj blizini nalazi se i Manastir Rujan, dok je aerodrom Ponikve, prema podacima iz oglasa, udaljen oko pet kilometara.

Planina Tara nalazi se na približno 20 kilometara, a do centra Zlatibora ima oko 25 kilometara novim putem preko brane Vrutci.

Mokra Gora i Drvengrad udaljeni su oko 35 kilometara. U širem okruženju nalaze se i Sirogojno, Stopića pećina, Kadinjača, Kremna, Ski centar Tornik i Ribničko jezero.

Cena imanja 25.000 evra

Za plac površine 1.509 kvadratnih metara sa postojećom brvnarom traži se 25.000 evra.

Prema ovoj ceni, kvadratni metar parcele, bez posebnog obračunavanja vrednosti kuće, košta približno 16,60 evra.

Budući kupac bi pre donošenja odluke trebalo da proveri vlasničku dokumentaciju, mogućnosti gradnje, legalnost postojećeg objekta, pristup parceli i uslove za priključenje na vodovodnu i elektroenergetsku mrežu.