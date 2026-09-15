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Pitanje kvaliteta industrijski proizvedenog pilećeg mesa u prodavnicama ponovo je pokrenulo žustru raspravu među potrošačima na društvenim mrežama.

Kupci sve češće izražavaju nezadovoljstvo zbog velike količine vode koja se oslobađa tokom termičke obrade mesa. Kako tvrde, zbog toga se smanjuje stvarna masa kupljenog proizvoda, ali se narušavaju i njegov kvalitet i tekstura.

Povod za poslednju raspravu na platformi Reddit bila je objava jednog korisnika koji je uporedio piletinu poznatih domaćih brendova sa ponudom manjih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i mesara. U svojoj objavi naveo je velike razlike u pripremi mesa i istakao da industrijski obrađena piletina tokom pečenja gubi ogromnu količinu tečnosti.

"Manji proizvođači po pijacama - nema vode tokom pečenja. OPG Orehovec (S-Budget, Spar) - nema vode. Čak i Perutnina Ptuj, koji su, ako se ne varam, veći igrači - nema vode. Cekin piletina kada se peče ispusti toliko vode da se file u jednom trenutku kuva, čak izgleda pomalo odvratno. Da li je moguće da za njih nema nikakve kontrole i da im to prolazi? Verujem da sigurno 30 odsto cene plaćamo samo vodu, teška prevara“, napisao je korisnik.

Šta kažu drugi kupci?

Treba, pre svega, naglasiti da u objavi nije prikazan ceo proces pripreme mesa, pa nije moguće sa sigurnošću utvrditi da li je u piletini zaista bilo previše vode ili je na konačan rezultat uticao način pripreme.

Ipak, brojni korisnici u komentarima naveli su da su imali slična iskustva. Rasprava se ubrzo proširila i na druge trgovinske lance, kao i na načine industrijske obrade i hlađenja živine u proizvodnim pogonima.

"Radio sam taj posao na proizvođačkoj liniji oko kokošaka. One se prebacuju iz vode u vodu (od prljavije do čiste) i možda se u vašem slučaju voda nije dovoljno dobro iscedila iz kokoške pa je ostalo dosta u unutrašnjosti“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je naveo: "Meso se ubrizgava kako bi se dobilo na izgledu i zapremini pojedinačnog komada, dozvoljeno je i uobičajeno u mesnoj industriji.“

Drugi potrošači bili su još oštriji:

"Da je barem samo Cekin… Kao da pečeš morsku piletinu.“

"Industrijska piletina je postala teško smeće.“

Jedan korisnik je svoje iskustvo uporedio sa kupovinom zamrznute ribe:

"Podseća me kada sam jednom kupio neku Ledo ribu i doslovno se istopila u tiganju, znači bukvalno ništa nije ostalo. Uglavnom, već duže vreme kupujem meso u mesari, a ribu u ribarnici. Ovo u supermarketima je čista prevara.“