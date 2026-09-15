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Na jugu Srbije, svega 12 kilometara od Vranja, nalazi se Vranjska Banja, jedna od poznatih srpskih banja i destinacija koja spaja termalne izvore, bogatu istoriju i prirodu.

Osim po temperaturi Vranjska Banja poznata je i po mineralnom sastavu, posebno po prisustvu sumpora, zbog čega se koristi u okviru različitih terapija i rehabilitacije.

Prema podacima objavljenim na portalu Udruženja banja Srbije, Vranjska Banja ima najtopliju mineralnu vodu u Evropi. Temperatura vode na izvorima kreće se od 94 do čak 110 stepeni Celzijusa, a voda izbija iz desetak izvora.

Kraljevska banja sa dugom tradicijom

Vranjska Banja je jedna od takozvanih kraljevskih banja Srbije. Njena istorija seže vekovima unazad, a pominje se još u Povelji kralja Stefana Dušana iz XIV veka.

U banji su boravili i članovi srpskih kraljevskih porodica. Kralj Petar I Karađorđević ovde se lečio, a njegova kada i danas se čuva i koristi. U Vranjskoj Banji lečila se i kraljica Draga Mašin, a nakon rekonstrukcije dostupna je i njena kada.

Tradicija lečilišta posebno je vezana za Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju "Vranjska Banja", čija je današnja zgrada podignuta još 1888. godine.

Šta videti u okolini Vranjske Banje?

Pored termalnih izvora, posetioci mogu da obiđu i brojne znamenitosti u okolini.

Među njima su ostaci vizantijskog grada Izoma, Markovo kale, stari turski Hamam, Muzej-kuća Bore Stankovića, Pašin konak i čuveni Beli most u Vranju.

Za ljubitelje prirode zanimljivi su i Vlasinsko jezero, brana Prvonek i planina Besna kobila, dok se u okolini nalazi i manastir Svetog Prohora Pčinjskog.

Šta se leči u Vranjskoj Banji?

Prema podacima Udruženja banja Srbije, termomineralna voda Vranjske Banje koristi se u okviru rehabilitacije kod:

  • reumatskih i degenerativnih oboljenja zglobova
  • posledica povreda i preloma
  • pojedinih neuroloških oboljenja
  • određenih ginekoloških oboljenja
  • pojedinih kožnih bolesti, poput psorijaze i hroničnog ekcema

Zbog kombinacije termalne vode, istorijskih znamenitosti i prirode, Vranjska Banja može biti zanimljiv izbor za vikend putovanje, odmor i upoznavanje juga Srbije.

Kurir Biznis/B92

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