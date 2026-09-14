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Pri kupovini ili iznajmljivanju nekretnine, kvadratura i lokacija često vode glavnu reč, ali spratnost stana igra presudnu ulogu u kvalitetu svakodnevnog života i formiranju cene kvadrata.

Prizemlje: Laka dostupnost, ali manjak privatnosti

Stanovi u prizemlju najčešće su jeftiniji od ostatka zgrade i prvi su izbor za specifične kategorije kupaca, ali nose i najveće kompromise kada je reč o bezbednosti.

Prednosti: Apsolutna nezavisnost od lifta i stepenica, što ih čini idealnim za starije osobe, osobe sa invaliditetom, vlasnike kućnih ljubimaca i porodice sa malom decom. Evakuacija u slučaju nužde je najbrža, a ovakvi stanovi leti ostaju prijatno hladni. Mnoge novogradnje danas uz stan u prizemlju nude i pripadajuće dvorište.

Mane: Povećan rizik od provala, zbog čega su sigurnosna vrata, kamere ili rešetke na prozorima neophodni. Privatnost je ugrožena ukoliko prozori gledaju direktno na ulicu ili trotoar. Prisutan je viši nivo buke (ulazna vrata zgrade, interfon, prolaznici), a zimi su podovi osetno hladniji.

Niži spratovi (1. do 3. sprat): Zlatna sredina

Prvi i drugi sprat tradicionalno se smatraju "premijum" pozicijama u zgradama stare gradnje, ali i danas drže visoku cenu jer nude odličan balans između dostupnosti i mira.

Prednosti: Bezbednost je znatno veća nego u prizemlju, a privatnost prestaje da bude problem. I dalje niste zavisni od lifta, pa kvarovi neće ometati vašu svakodnevicu, nošenje namirnica ili selidbu. Stanovi su sa svih strana "ušuškani" susednim stanovima, što obezbeđuje odličnu toplotnu izolaciju i manje račune za grejanje.

Mane: Buka i prašina sa ulice su i dalje osetni. Ukoliko zgrada gleda na park ili prometnu ulicu sa drvoredima, krošnje drveća mogu u potpunosti zakloniti pogled i blokirati prirodnu svetlost.

Srednji i viši spratovi (Od 4. sprata): Svetlost i čist vazduh

Kako se penjete naviše, ulična vreva polako nestaje, a stan postaje svetliji i mirniji. Ovi spratovi su omiljeni među mladim parovima i ljudima koji traže beg od gradske buke.

Prednosti: Obilje prirodne svetlosti koja vizuelno povećava prostor. Pogled je znatno širi i lepši. Buka od saobraćaja, prašina i izduvni gasovi drastično opadaju, pa je vazduh čistiji, a komarci i insekti ređe stižu do ovih visina. Rizik od provala je minimalan.

Mane: Apsolutna zavisnost od lifta. U slučaju kvara, svakodnevni izlasci postaju naporan fizički trening, a unošenje novog nameštaja noćna mora. U letnjim mesecima ovakvi stanovi se brže zagrevaju jer toplotni talasi idu naviše.

Poslednji sprat (Potkrovlje): Mir ili rizik od prokišnjavanja?

Nekada izbegavani u širokom luku, stanovi na poslednjem spratu (posebno penthausi u novogradnji) danas predstavljaju statusni simbol, ali zahtevaju temeljnu proveru pre kupovine.

Prednosti: Zagarantovan mir, jer nema komšija iznad vas koji bi pomerali nameštaj, hodali u klompama ili skakali. Dobijate najlepši panoramski pogled, maksimalnu količinu dnevne svetlosti i potpunu izolovanost od ulične vreve. Često dolaze uz velike, prostrane terase.

Mane: Krovna izolacija je najveći rizik, ukoliko zgrada nije kvalitetno izvedena, suočićete se sa prokišnjavanjem. Stanovi na vrhu su direktno izloženi suncu leti i hladnoći zimi, što donosi veće troškove klimatizacije i grejanja. Takođe, u starijim zgradama, pritisak vode može biti osetno slabiji nego na nižim etažama.

Tržišna procena

Gledano iz ugla tržišta nekretnina i univerzalne praktičnosti, drugi i treći sprat ubedljivo odnose titulu najboljih pozicija u svakoj zgradi. Ovi spratovi predstavljaju idealnu tačku preseka svih ključnih faktora, dovoljno su visoko da pruže osećaj privatnosti, sigurnosti i izolovanosti od ulične buke i izduvnih gasova, a istovremeno dovoljno nisko da svakodnevni život, nošenje namirnica ili selidba ne zavise od ispravnosti lifta.

Stanovi na ovim visinama su sa svih strana "ušuškani" susednim stanovima, što ih čini energetski najefikasnijim. Zimi su prirodno topliji, a leti prijatniji, što direktno smanjuje račune za grejanje i klimatizaciju. Zbog ove savršene ravnoteže između komfora, bezbednosti i ekonomičnosti, kvadrati na drugom i trećem spratu najbrže pronalaze kupce, najlakše se izdaju i najduže zadržavaju visoku tržišnu vrednost.