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Zaboravite na stare, teške tepihe sa zagušljivim šarama koji su decenijama dominirali našim domovima, skupljali prašinu i gušili prostor. Dugo su masivni persijski dezeni ili jednolični sintetički tepisi od zida do zida bili neprikosnoveni simboli ušuškanosti, ali su moderni enterijeri odavno prerasli tu krutu estetiku.

Danas se moderan stan uređuje potpuno drugačije - počevši od poda, ali na znatno suptilniji, kreativniji i daleko lakši način. Nekada su tepisi služili samo da pokriju parket, dok prostirke u savremenim stanovima donose originalnost, efekat za pamćenje ali i preko potreban praktičan aspekt.

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Ovo su vodeći trendovi koji preuzimaju primat u uređenju prostora:

Reljefni tepisi sa višestrukim teksturama

Zaboravite na potpuno ravne i jednolične površine. Savremeni enterijeri traže dubinu i dimenziju koju donose tepisi sa različitim visinama flora i reljefnim detaljima. Ručno rađeni modeli od potpuno prirodnih materijala, poput vune ili alpake, pružaju neverovatan senzorni doživljaj pod nogama i unose dozu suptilnog luksuza bez oslanjanja na napadne boje.

Uske staze

Dugo zanemarene na ulaznim delovima u stan, staze su sad preplavile spavaće sobe, prostrana kupatila i kuhinjske prostore. One su najlakši način da unesete teksturu u sterilne prostore ispunjene pločicama i radnim elementima, istovremeno štiteći najfrekventnije delove stana.